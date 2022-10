Galã de “Travessia” também sofreu críticas no início da carreira

Jade Picon não é a única estrela do elenco de “Travessia” que sofreu por não ter o registro artístico para contracenar em uma novela brasileira. Além da influenciadora digital, o galã Chay Suede também revelou que teve que lidar com as críticas no início da carreira.

Segundo ele, o preconceito ocorreu durante a versão nacional da novela “Rebelde”, que foi exibida pela Record TV: “Quando eu recebi o convite para fazer Rebelde eu nem imaginava o que fazia um ator. Claro que eu sabia que um ator interpretava um personagem, mas eu não fazia ideia de como funcionava a dinâmica de trabalho”, começou o famoso.

Chay Suede e Lucy Alves, protagonistas de "Travessia" (Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação)

No desabafo, o contratado da TV Globo afirmou ainda que precisa aprender muitas coisas: “Não sabia como funcionava o ofício. Haviam coisas que eu precisava aprender e reaprender todo dia”, declarou o galã, que atualmente faz par romântico com Chiara, personagem de Jade Picon em “Travessia”.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga e Marcia Sensitiva juntas: Saiba tudo sobre este encontro

Chay Suede também afirmou que não sofreu da mesma forma que a ex-BBB, já que, na época que “Rebelde” foi levada ao ar, as redes sociais não tinham toda essa influência: “Sofri alguma retaliação por não ser ator, mas não foi nessa proporção. O fato é que eu fiquei esperando lembrarem disso, porque eu realmente não era ator. Foi um convite e através dessa primeira oportunidade eu descobri minha profissão”, afirmou o ator, que está com 30 anos.

Chay Suede interpretou um dos protagonistas de "Rebelde" (Reprodução/Record TV)

Jade Picon ganhou o apoio do elenco

No início das gravações de “Travessia”, Jade Picon ganhou apoio de Humberto Martins, que interpreta Guerra. Segundo o veterano da Globo, a ex-BBB tem futuro: “Ela é boa, inteligente, tem talento, é uma menina bacana. Ela pode!”, começou o famoso.

Humberto Martins elogia o desempenho de Jade Picon nas gravações de 'Travessia' (Reprodução/Instagram @jadejade)

Durante a entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, Humberto falou sobre a escolha da influenciadora digital para a novela de Gloria Perez, onde vive a filha de seu personagem: “Ninguém ia fazer uma escolha [e causar] uma situação constrangedora para a pessoa, a empresa ou o projeto. É claro que viram nela potencial”, destacou o ator.

Vale destacar que Jade Picon está com uma autorização especial do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ) para atuar na novela.

LEIA TAMBÉM: “Travessia”: Após ser rejeitado, Ari descobre que Chiara é filha de Guerra