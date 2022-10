Ex-namorado de Jojo Todynho aparece e critica a famosa: “Esquecem o outro lado”

Marcio Felipe, ex-namorado da cantora e apresentadora Jojo Todynho, resolveu se envolver na polêmica da famosa e oficial do exército Lucas Souza, que seguem casados. No desabafo, ele explicou o motivo de não comentar antes sobre o fim do relacionamento com a cantora.

“Na moral, estou aqui vendo a internet e por isso que eu digo e repito, nunca fui para a internet falar nada. Só sabe quem vive, irmão”, começou ele, que não vive no meio artístico e teve um rápido affair com Jojo.

Segundo Márcio, as pessoas só acreditam no lado dos famosos e não querem ouvir o outro lado da história: “”Vocês vão acreditar nos famosos, porque eles têm um selinho de verificado, e esquecem o outro lado”, disse ele.

Para quem não se lembra, Jojo Todynho e Márcio Felipe tiveram um affair em 2021. Na época, eles também mostravam a rotina do casal nas redes sociais, mas de maneira bem menor, e também enfrentaram um término e uma volta repentina.

Mas, o relacionamento não durou por muito tempo e, em sua conta oficial no Instagram, Jojo Todynho anunciou que estava solteira: “Eu e baianinho não ficamos mais. Nós não éramos namorados, éramos só ficantes assumidos, então eu não estou mais ficando com ele”.

Jojo Todynho quase colocou fogo nas roupas de Lucas Souza (Reprodução/@jojotodynho)

Ao anunciar o rompimento, ela falou sobre a amizade deles: “Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. Ele é uma pessoa legal, bacana, só que não teve como”, revelou a famosa em uma sequência de vídeos postados nos stories.

Por fim, a cantora Jojo Todynho fez uma brincadeira avisando que não queria namorar tão cedo: “O INSS não pagou direito minha aposentadoria, então a ‘piranha’ está on novamente. Eu tava ‘piranha’ aposentada, agora não tô mais. A mãe tá mais que on! Alô, mulherada, [ele] tá livre pra vocês”.

