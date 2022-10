“Travessia”: Após ser rejeitado, Ari descobre que Chiara é filha de Guerra

No capítulo desta sexta-feira (14) de “Travessia”, Ari (Chay Suede) vai descobrir que Chiara (Jade Picon) é filha de Guerra (Humberto Martins), empresário que procura desde que chegou ao Rio de Janeiro.

Tudo acontece quando ele finalmente consegue entrar no prédio da construtora para conseguir mais informações sobre os planos do empresário para uma obra em São Luís, no Maranhão. Para isso, o arquiteto ajuda Talita (Dandara Mariana) com algumas papeladas e consegue acesso ao edifício e ao chegar se depara com Chiara, que questiona quem é: “Ele é amigo do meu namorado... e agora é meu amigo também!”, explica a funcionária para a filha de Guerra.

"Travessia": Depois de invadir a empresa de Guerra (Humberto Martins) e discutir com a filha do empresário, Ari (Chay Suede) será quase parte da família (Fábio Rocha/Globo)

Sem querer muitas explicações, a jovem mimada debocha do arquiteto chamando ele de “anjinho” e depois saindo do local. Ari não entende muito bem a postura da influencer, mas Talita explica quem ela é: “Chiara é filha do Guerra, o dono aqui da empresa”.

A informação cairá como uma bomba para Ari, que decide investigar e investir numa aproximação. O plano inicial é ficar próximo para conseguir ainda mais informações e quem sabe acesso frequente ao escritório.

A primeira noite de amor de Ari e Chiara

Por interesse ou não, o noivo de Brisa vai se encantar por Chiara e os dois terão sua primeira noite de amor. Na novela da Globo, após se beijarem, ele continuará investindo no relacionamento e conseguirá se envolver com a filha de seu rival.

"Travessia": Morando no Rio de Janeiro, Ari (Chay Suede) acredita que desaparecimento de Brisa (Lucy Alves) está relacionado com a suposta traição (Fábio Rocha/Globo)

Depois de alguns encontros e desencontros, o clima entre eles melhora e eles decidem fazer uma viagem e acabam dormindo juntos. Mas vale lembrar que Ari segue sendo noivo de Brisa, que vai para o Rio de Janeiro em busca de notícias do amado.

Escrita por Gloria Perez, a novela “Travessia” conta com Drica Moraes, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Cassia Kis, Rômulo Estrela, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

