‘The Crown’: Princesa Diana, Rainha Elizabeth e Príncipe Charles nas fotos da 5ª Temporada

A Netflix divulgou as primeiras fotos da quinta temporada do drama real aclamado pela crítica: a temporada de 10 episódios estreia em 9 de novembro.

Nova temporada, nova década e novo elenco. Aqui estão as primeiras imagens da quinta temporada de The Crown. Estreia dia 9 de novembro. pic.twitter.com/KEKrW6E2xh — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 14, 2022

A nova temporada marca a terceira e última mudança de elenco da série, com os novos atores e atrizes, incluindo Imelda Staunton como Rainha Elizabeth II, Jonathan Pryce como Príncipe Philip, Lesley Manville como Princesa Margaret, Dominic West como Príncipe Charles e Elizabeth Debicki como Princesa Diana.

Baseado em eventos históricos, The Crown dramatiza a vida da rainha Elizabeth II e os eventos políticos e pessoais que moldaram seu reinado. A 5ª temporada, promete ser a mais difícil, já que é ambientada nos anos 90, em que a família real enfrentou os seus maiores desafios até hoje.

Reprodução Elizabeth Debicki como Diana, princesa de Gales, em 'The Crown', temporada 5 (Netflix)

Foi a fase em que os britânicos mais questionaram abertamente o papel da realeza. Quando vimos a princesa Diana pela última vez no final da 4ª temporada, ela estava começando a aceitar a dura verdade de que seu casamento real de conto de fadas não saiu como ela esperava. Elizabeth Debicki entra no lugar de Emma Corrin para a 5ª temporada, que mostra Diana abraçando os holofotes e esculpindo um novo caminho para si mesma e para a monarquia ao entrar na década de 1990.

“A coisa mais incrível de interpretar essas pessoas neste momento, é que na jornada de The Crown tão longe de todas as temporadas, esse é o conteúdo mais visual que temos da família real”, comenta. “Nos anos 90, tudo começou a ser filmado, e também foi o nascimento do ciclo de notícias de 24 horas, então há uma quantidade incrível de conteúdo a que temos acesso. Diana era a pessoa mais fotografada do mundo naquela época. Como atriz, você abre o portal e esse enorme tsunami de informações chega até você. Nadei alegremente nele”, diz Elizabeth à Netflix.

Reprodução Dominic West como o príncipe de Gales, Charles, em The Crown, divulgação da temporada 5 (Netflix)

Dominic West que interpreta o príncipe Charles, diz que o mais interessante dessa série, é que apesar das notícias que temos da realeza por meio da mídia, imaginar o que eles falam na vida privada é fascinante: “Temos um escritor incrível, um dramaturgo, que imagina com base em pesquisas exaustivas, e isso é realmente parte do fascínio da série”, enfatiza ao site de marketing do streamer Tudum.