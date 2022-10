Roberta Miranda pede masturbação coletiva e web comenta sobre; confira as reações

Roberta Miranda escolhe look com transparência para ir ao Domingão com Huck (Reprodução/Instagram)

Aos 66 anos, a cantora Roberta Miranda precisou lidar com uma informação inusitada de um fã, que relatou ter se masturbado após ver uma suposta foto sensual da artista, que levou tudo na brincadeira e acabou convocando um protesto virtual.

No Twitter, Roberta mostrou a foto citada pelo fã e escreveu: “A polêmica agora com o meu nome é porque um cara disse que bateu umas a noite toda por causa desta foto sensual ( MASTURBOU) ah por Deus se isto for pecado nem sei ..gente não tenho controle no PINTO de ninguém!! Convoco ‘punhetaço’ às 23 horas todos os dias de sua vida”.

A postagem da famosa ganhou força e imediatamente, os fãs comentaram sobre o assunto. Até o momento, foram mais de 2 mil compartilhamentos, 4 mil comentários e 29 mil curtidas. Na mesma rede social, um admirador do trabalho da cantora perguntou se “alguém poderia tatuar o braço com o twett”.

Um segundo também brincou com a hipótese do protesto acontecer: “O mundo está perdido...Dito isso estou aguardando dar 23h para participar do punhetaço”. Já um terceiro não se segurou e elogiou Roberta Miranda: “Você é muito atraente, duas sanfonadas e acaba meu forró”, escreveu o anônimo.

Já no Instagram, a famosa precisou lidar com outro problema envolvendo um suposto romance. Pelos stories, Roberta disse que recebeu uma informação de que teria levado um homem para o seu quarto de hotel depois de um show: “Gente, eu estou aqui me matando de rir, porque me mandaram uma reportagem que saiu em Campo Grande dizendo que Roberta Miranda fica com um hotel num show”, contou ela, que estava dando muitas risadas.

Segundo ela, a notícia não é verdade, já que ela terminou o show e partiu para outro compromisso: “Gente, eu terminei o show e peguei um avião às 3 horas da manhã e vim para São Paulo”. respondeu a famosa.

Mas, tudo não passou de um erro de digitação ao postar uma foto em uma banheira: “Enfim, eu tirei uma foto na jacuzzi. Mas, eu fui ler a legenda e eu coloquei que adorei ficar com um homem, mas não existe nada disso”, brincou ela.

