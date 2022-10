Morre ator Robbie Coltrane, o ‘Hagrid’ de ‘Harry Potter’

Natural da Escócia e mundialmente conhecido por seu personagem ‘Hagrid” na série de filmes da saga ‘Harry Potter’, morreu nesta sexta-feira o ator Robbie Coltrane, aos 72 anos. O ator estava internado em hospital e a causa de sua morte não foi divulgada.

O ator britânico Stephen Fry prestou homenagem à ‘profundidade, poder e talento’ de Coltrane. “Adeus, velho amigo. Sentiremos muito a sua falta”, disse ele no Twitter.

Robbie Coltrane (Amy Muir/EIFF)

Coltrane participou de mais de uma centena de produções, entre filmes e séries, ganhou cinco prêmios Bafta da ‘British Film and Television Academy’ durante sua carreira, três deles consecutivos, entre 1994 e 1996, todos por sua participação na série “Cracker”.

Ele também apareceu nos filmes de James Bond “GoldenEye” (1995) e “The World is not Enough” (1999), além de ter sido nomeado Oficial da Ordem do Império Britânico em 2006 pela Rainha Elizabeth II.

“Ele provavelmente será lembrado por décadas como o Hagrid dos filmes de Harry Potter, um papel que trouxe alegria para crianças e adultos ao redor do mundo, pelo qual “recebeu uma enxurrada de cartas de fãs todas as semanas por mais de vinte anos”, disse sua representante, Belinda Wright, em nota enviada à imprensa.

“Pessoalmente, vou me lembrar dele como um cliente leal para sempre, além de um ator fantástico, com inteligência forense brilhante e sagacidade. Depois de ser seu agente por quarenta anos, sentirei falta dele”, disse Wright.

Coltrane foi casado com a escultora Rhona Gemmell entre os anos de 1999 e 2003 e teve dois filhos desse relacionamento.

