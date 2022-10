Jojo Todynho em fúria: Famosa tira satisfação com ex-vizinha de Bangu

Em Bangu, Jojo Todynho resolveu um B.O com uma antiga vizinha (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho não está deixando nenhum problema passar. A famosa foi até Bangu, bairro onde cresceu, para tirar satisfação com uma mulher que fez uma postagem ofensiva sobre a cantora e uma pessoa muito próxima dela.

Na postagem, a anônima, que seria vizinha da avó da cantora, chamou Jojo de gorda ridícula e disse que não gosta dela: “Eu tenho pavor dessa estrume ridícula. Ainda tem gente que dá ibope para essa gorda ridícula. Eu gosto de gente de verdade. Pessoa podre assim eu tenho é pena. E mais pena ainda de quem baba o ovo por fama”, disse a mulher.

Como estava de passagem pelo bairro do Rio de Janeiro, onde estava planejando uma festa para celebrar o Dia das Crianças, Jojo Todynho resolveu bater na porta da anônima para tirar satisfação: “Quem quer respeito, deve respeito. Essa fulana pegou uma foto minha com o meu irmão e falou absurdos, me chamou de gorda, então vim bater na porta dela. Quem não quer ser envergonhado, não envergonha ninguém”, disse a famosa.

Em seguida, a cantora disse que a vizinha de Bangu quer fazer fama usando a sua imagem: “Pegar a foto da pessoa e querer usar a imagem pra fazer graça, ganhar seguidor. Para chegar a 23 milhões de seguidores às minhas custas”, afirmou ela.

Aos berros, Jojo Todynho ainda disse que vai colocar o vídeo na internet e que ela pode fazer o mesmo: “Com gente da tua laia tenho que fazer passar vergonha. Bota na internet, bota, porque vou botar teu video”, Em seguida, a vizinha avisou que iria processar a famosa.

Depois, no carro, Jojo Todynho disse que o rapaz mencionado pela anônima é um amigo de infância e não um aproveitador: “O João é meu ‘irmão’ desde pequetita. Desde quando ele quer ibope? Desde que me dou como Jordana”.

