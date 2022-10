Jade Picon entrega o segredo de sua barriga de tanquinho

Antes mesmo de aparecer no “Big Brother Brasil”, Jade Picon já chamava a atenção de seu público por seu estilo de vida saudável.

Agora, que iniciou sua carreira de atriz na novela “Travessia”, a influenciadora tem recebido diversos elogios pelo físico muito bem cuidado.

Na academia ou nas praias do Rio de Janeiro - onde mora atualmente - a barriga tanquinho não passa despercebida do público e dos paparazzi.

Segundo o portal VivaBem, o segredo de Jade é uma rotina muito intensa de exercícios. “Treinamos de segunda a sexta. Raramente, quando tem gravação o dia todo, deixamos de fazer o treino”, contou o novo personal trainer dela, Ricardo Lapa.

Ele relatou que a atriz faz cerca de 250 abdominais por aula, pelo menos. Também são feitos outros exercícios, que exigem da musculatura do abdômen.

São cerca de 50 minutos de aulas, com quatro baterias de três exercícios, sem descanso. Além disso, Jade possui uma alimentação muito regrada, o que colabora para o bom desenvolvimento dos treinos.

Pelo Instagram, o personal compartilha diversos vídeos com as rotinas de treino da atriz. Confira:

Sotaque carioca na novela

Na novela "Travessia", de Gloria Perez, Jade Picon interpreta Chiara (Estevam Avellar/Globo)

Quem acompanhou o primeiro capítulo de “Travessia” apenas para ver a estreia de Jade Picon como atriz pode ter se decepcionado por receber apenas alguns segundos da influenciadora em tela - mas já no capítulo seguinte deu para acompanhar.

Boa parte dos espectadores twitteiros - aqueles que acompanham a novela com um olho na TV e outro no celular - não aprovaram nem um pouco Jade.

O principal alvo das críticas foi o sotaque carioca de Chiara, que acabou sendo extremamente criticado nas redes sociais. Jade nasceu em São Paulo, com sotaque bem típico da capital paulista, e internautas apontaram falta de habilidade na novata em simular os maneirismos do jeito de falar de quem realmente nasceu no Rio. Veja os comentários de internautas aqui.

