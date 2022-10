“Encontro”: Vitão é convidado para cantar, mas desabafa: “muita violência de manhã”

O cantor Vitão esteve no palco do “Encontro” e ao ser anunciado por Patrícia Poeta ele acabou desabafando sobre o excesso de violência pelas manhãs: “Vamos deixar mais leve. É muita notícia pesada pela manhã”, alertou o famoso.

Antes de apresentar sua nova música, ele ainda falou sobre a liberação das armas: “Ainda tem gente que é a favor da liberação das armas. Eu vivo em busca de um mundo de paz e não entendo como tem gente que acha que com as armas as coisas vão melhorar”.

Os comentários do convidado do “Encontro com Patrícia Poeta” surgiram depois que o programa fez dois longos blocos para falar da prisão do empresário Thiago Brennand, que foi preso em Dubai.

A vida é curta demais pra ficar pensando... @vitao tá aqui e animando a nossa sexta-feira! #Encontro pic.twitter.com/4xzkILRy8W — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 14, 2022

A crítica feita por Vitão também voltou a aparecer nas redes sociais, onde os telespectadores aproveitam para pontuar aquilo que acham que deveria melhorar no programa da Globo. No Twitter, uma fã criticou as pautas escolhidas: “Esse ‘Encontro’ só tem notícia ruim logo de manhã!”.

Um segundo criticou as notícias policiais na abertura: “Entre a programação ‘soft’ da Globo e qualquer programa policial sensacionalista já não há mais quase nenhuma diferença. Parabéns aos envolvidos”.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Esses peões ficaram desesperados com a saída de Tati Zaqui; entenda

Já um terceiro ficou chateado com o pouco espaço para a apresentação dos músicos, que são convidados e cantam apenas nos intervalos e no fim do matinal: “Vamos ter mais leveza no programa. Vitão começa a cantar e entra o comercial, cadê a leveza? Esse ‘Encontro’ está cada dia mais horrível”, lamentou o anônimo.

Tambor de Crioula no palco do #Encontro ❤️ pic.twitter.com/NJAAhXZsUn — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 14, 2022

Outro anônimo usou as redes sociais para criticar Patrícia Poeta, atual apresentadora do “Encontro”, que cortou a música de Vitão, depois de uma longa conversa com o artista: “Patricia mandando o Vitão cantar e cortaram na introdução da música. O pobre meu Deus”.

Além de Vitão, Tati Machado voltou ao “Encontro” para falar sobre “Travessia”, novela que substitui o remake de “Pantanal”, na faixa nobre da Globo. Em seu quadro, ela apresentou o Tambor de Crioula, que apareceu na trama de Gloria Perez.

LEIA TAMBÉM: Jade Picon entrega o segredo de sua barriga de tanquinho