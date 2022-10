Cena quente de ‘Travessia’ entre Chay Suede e Lucy Alves repercute na web

O capítulo da última quarta-feira (12) de “Travessia” conseguiu dar uma levantada na audiência da novela. Para os internautas, o motivo foi simples: a cena entre Chay Suede e Lucy Alves.

Em um momento íntimo, o casal formado pelos personagens Ari (Suede) e Brisa (Alves) transam pela primeira vez. Um detalhe, porém, não passou despercebido dos atentos espectadores.

Já na cama, o protagonista aparece de costas, completamente nu - o que provocou uma onda de elogios na web.

“Terceiro capítulo e bumbum do Chay Suede, Glória Perez você merece 79 pontos de audiência”, escreveu uma internauta no Twitter.

3° capítulo e bumbum do Chay Suede,Glória Perez você merece 79 pontos de audiência #Travessia pic.twitter.com/FqEPNSqGHE — Paula Moretti (@PaulaMoretii) October 13, 2022

“Lucy Alves a mulher mais sortuda do mundo, ela tá sendo paga para apalpar a bunda do Chay Suede”, gritou outra. Teve até quem aproveitou a repercussão para fazer pedidos à autora da novela.

LUCY ALVES A MULHER MAIS SORTUDA DO MUNDO, ELA TA SENDO PAGA PARA APALPAR A BUNDA DO CHAY SUEDE #Travessia pic.twitter.com/68MXUmWBid — TeTe⁷ RUSH HOUR 22.09 (@Wtf__TeTe) October 13, 2022

“Se botaram a bunda do Chay Suede na TV eu também quero ver a bunda do Alexandre Nero”, reinvidicou uma terceira internauta.

se botaram a bunda do chay suede na tv eu tbm quero ver a bunda do alexandre nero — gio (@stwloisa) October 13, 2022

Assista ao momento:

Quando eu digo que deixei de te amar

É porque eu te amo.....



✨✨✨ #Travessia pic.twitter.com/w6CK2mM0YM — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 13, 2022

Apesar de ter sido exibida mais cedo nesta quarta, por conta da partida final da Copa do Brasil (Corinthians contra Flamengo), o folhetim conseguiu um bom marco: 25 pontos de audiência no terceiro capítulo. As duas novelas anteriores, “Pantanal” e “Um Lugar ao Sol”, ficaram abaixo desse número.

Dicas dos internautas

Chay Suede já disse que fica atento ao burburinho que espectadores fazem nas redes sociais. Em entrevista à revista Quem, ele contou que os comentários já o ajudaram na composição de personagem, inclusive,

“Gosto mais de assistir às novelas que não estou. Mas eu me assisto, sim, na medida do possível. Agora, com a Globoplay, ficou ainda mais fácil, porque podemos ver a hora que quisermos o capítulo. Às vezes, assisto tudo no Twitter. Até para ver o que está acontecendo. Várias vezes já corrigi algumas coisinhas através de resposta do público”, disse.

