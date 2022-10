Canto do grupo Molejo revela diagnostico de câncer

O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, de 50 anos, informou na noite desta quinta-feira, pelas suas redes sociais, que foi diagnosticado com câncer, mas deve manter agenda de apresentações do grupo.

“Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos”, diz a nota, que foi replicada também no Instagram do grupo.

A publicação disse que manterá os fãs atualizados sobre o tratamento do cantor pelo Instagram. “Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, quaisquer novidades sobre seu quadro informaremos por aqui.”

Nesta quinta-feira, após o anúncio da doença, Anderson postou um vídeo nos stories do Instagram onde aparece com a mulher, a irmã e a filha em um espetáculo de circo e agradece ao carinho dos fãs e familiares. Ele postou também uma foto com a família.

“Alô, meus amigos maravilhosos! Muito obrigado pelo apoio! Estamos aqui com Alice, ela veio aqui trazer alegria pro papai neste momento, né, Alice. Pula, pula, pula”, diz Anderson no vídeo.

35 anos

Para comemorar os 35 anos do grupo Molejo, que será comemorado em novembro, o grupo lançou na quarta-feira o single “Reverso”, composta pelo amigo e parceiro de trabalho, Fausto (Fausto Vieira Das Mercês) e Lequinho (Bonde do Vinho), com beat, no momento funk, do DJ João da CDD.

