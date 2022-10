Atriz de “Travessia” é bissexual e reflete: “É preciso normalizar”

Em “Travessia”, Lucy Alves vive a protagonista Brisa, que é apaixonada por Ari (Chay Suede) e também acaba se envolvendo em um escândalo com Otto (Romulo Estrela). Mas, fora do set de gravações do Projac, a famosa vive uma vida tranquila e um relacionamento duradouro.

Em um desabafo feito ao jornal O Globo, a protagonista da novela de Gloria Perez falou sobre sua sexualidade e sua vida fora da TV: “Não acho que todo mundo precisa falar sobre a sua sexualidade. Fala se quiser! Mas é preciso normalizar isso, e saber que está tudo bem”, começou a atriz, que namora a diretora Victoria Zanetti.

Lucy Alves (Brisa) e o diretor Mauro Mendonça Filho durante as gravações de "Travessia" em São Luís, capital do Maranhão (Fábio Rocha/Globo)

Bissexual assumida, o relacionamento de Lucy Alves vei à tona após ela ter dado um beijo: “A gente tem que praticar o amor. E pode falar, sim. Tá tudo certo. Não tem mais volta, sabe?”.

Durante a entrevista, a protagonista de “Travessia” criticou ainda a ideia de tirar as pessoas do armário: “Acho chato que um beijo ainda seja notícia. Tem aquela coisa tipo: ‘vamos tirar o fulano do armário’. Gente, não é isso! Realmente, sou muito reservada. Não me exponho, mas também não me escondo. Se me questionarem, eu falo. Para mim, não é uma questão”, completou.

A história de Brisa em “Travessia”

A personagem principal da nova novela da Globo é alvo de uma notícia falsa, que acaba mudando o rumo de sua vida. Logo na primeira fase da trama, o Brisa é colocado em uma montagem que é associada a uma sequestradora de crianças, transformando a vida dela em um verdadeiro inferno.

Sozinha no Maranhão, a personagem de Lucy Alves deixa o filho com a avó e decide partir para o Rio de Janeiro, onde está Ari (Chay Suede) pai da criança e seu noivo. Por lá também vive sua madrinha, Creusa (Luci Pereira), que trabalha para a delegada Heloísa (Giovanna Antonelli), que também esteve em “Salve Jorge”.

Chay Suede e Lucy Alves, protagonistas de "Travessia" (Foto: Fabio Rocha/Globo/Divulgação)

Quem também entra em cena é o hacker Oto (Romulo Estrela) acaba se encrencando e acaba se envolvendo na investigação, que tem como objetivo descobrir quem é o responsável pelo boato.

O elenco de “Travessia” conta com Vanessa Giácomo, Alexandre Nero, Drica Moraes, Cassia Kis, Humberto Martins, Jade Picon, Luci Pereira, Alessandra Negrini, Ailton Graça, Dandara Mariana, Bel Kutner, Indira Nascimento, Yohama Eshima, Marcos Caruso, Duda Santos, entre outros famosos.

