Ana Maria Braga e Marcia Sensitiva juntas: Saiba tudo sobre este encontro

Marcia Sensitiva apareceu no “Mais Você” e deixou os telespectadores enlouquecidos com a parceria com Ana Maria Braga em mais uma propaganda no matinal da Globo. Enquanto a apresentadora estava no estúdio, a sensitiva estava em sua casa e apareceu por vídeo.

Marcia não foi contratada para ter um quadro fixo no programa da Globo, mas foi convidada para fazer uma pequena participação com um novo parceiro, mas os fãs do “Mais Você” e da famosa sensitiva da web celebraram: “Marcia Sensitiva gente como a gente. Fazendo merchan”, escreveu um anônimo.

Na atração, que toda sexta-feira é gravada, a convidada deu dicas sobre o poder das cores e disse que o vermelho, além de ser a cor da paixão, também serve para afastar o mau olhado: “Serve para o amor e para afastar aquela inveja, Louro. Então, pinta a parede da sua casa toda de vermelho”, disse ela, ao ser questionada pelo mascote do programa.

A interação entre Marcia, Ana Maria Braga e Louro Mané também foi celebrada por quem acompanhava o programa matinal: “Namaria Braga e Márcia Sensitiva na manhã de sexta-feira é o ponto alto do brasileiro neste mês de outubro!”, festejou um perfil.

#MaisVoce Gente a Marcia sensitiva no mais você que role aleatório! Socorro do nada!!!! pic.twitter.com/w7qDjzrHex — Pri🇨🇵 (@Chanel5Spanic) October 14, 2022

Já um segundo, destacou a conversa com Louro Mané: “O louro ‘agora só vou usar vermelho’ eu tô amando essa campanha”, escreveu ele no Twitter.

Além da publicidade que “matou” a internet, o programa de Ana Maria Braga celebrou o Dia do Pão, que é festejado no domingo (16). No programa, Fabrício Battaglini invadiu uma padaria em São Paulo e mostrou os vários estilos de pão na chapa que são vendidos no local.

Eu tô igualzinha ao Lourinho: passando vontade vendo esse pão na chapa 🤤 #MaisVocê pic.twitter.com/G6PSGeXVQ6 — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 14, 2022

Já o repórter Mateus Luz mostrou como ganhar dinheiro com pão amanhecido e foi em estabelecimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro e mostrou a criatividade dos donos das padarias.

