“A Fazenda 14”: Esses peões ficaram desesperados com a saída de Tati Zaqui; entenda

A eliminação de Tati Zaqui acendeu o alerta para muitos famosos que estão confinados em “A Fazenda 14″. A funkeira deixou o programa nesta quinta-feira (13), quando aconteceu a 4ª roça e, durante a madrugada, os confinados entraram em desespero.

Após o programa ao vivo, alguns membros do Grupo A, formado por Alex, Bárbara Borges, Kerline e outras celebridades, estavam conversando sobre a possibilidade de uma eliminação em massa, como aconteceu com o grupo de Jade Picon no “BBB 22″.

Sem comentar sobre o reality show concorrente, Ruivinha de Marte chegou a cogitar que o grupo é odiado pelos fãs de “A Fazenda 14″ e precisou ser consolada por Bárbara, que quase foi eliminada, mas ficou como a segunda menos votada. Segundo a influencer, a sensação não é positiva e a ex-paquita tentou acalmar a amiga: “Eu estou com essa sensação ruim, mas não queria falar porque hoje o dia foi difícil”, afirmou ela.

Quem também não se segurou foi Thomaz Costa, que ficou revoltado com a eliminação da ficante. Depois do programa ao vivo, o ator entrou em desespero e afirmou que queria sair do reality show: “Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Não é possível que ela tenha saído”, gritou ele, antes de começar a chorar.

Além deles, Shayan, que faz parte do grupo A, ficou revoltado com a eliminação e precisou ser amparado por Kerline. Na casa da árvore, o ex-Casamento às Cegas chorou e mostrou-se indignado com o rumo que o programa está tomando.

A eliminação de Tati Zaqui

A funkeira caiu de paraquedas na 4ª roça de “A Fazenda 14″. Tudo começou com um plano de Alex, que era o Fazendeiro, que criou um plano para tentar eliminar Vini, seu principal rival.

Depois de muita conversa, o influenciador digital tentou convencer Kerline a ir para a eliminação, mas a ex-BBB não topou, então a funkeira se colocou na roça para tentar salvar o grupo. Mas, o sacrifício não deu certo e, após uma prova do fazendeiro complexa, a famosa deixou o programa com apenas 27,70% dos votos.

Já Bárbara Borges recebeu 28,97% e quase saiu do reality show da Record TV. Com isso, Vini se mantém como um dos favoritos, ficando com 43,33% dos votos e faz com que o Grupo A, formado por Deolane, Lucas, Moranguinho, Bia Miranda, Tiago e Pétala, fique mais forte.

