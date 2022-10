‘A Casa do Dragão’: descubra qual o drink que está deixando os fãs da série irem a loucura

Os fãs de House of The Dragon já estavam loucos com as protagonistas do elenco Emma D’Arcy e Olivia Cooke, que interpretam Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower na nova série da HBO.

No entanto, agora que um vídeo das duas discutindo seu coquetel favorito se tornou viral no último fim de semana, podemos dizer que a obsessão atingiu um nível totalmente novo de apreciação.

Se você esteve no TikTok nos últimos dias, é muito provável que tenha ouvido as palavras “negroni, sbagliato com prosecco”. A frase vem de um vídeo de Emma e Olivia discutindo sua bebida favorita, que virou um meme super compartilhado nas redes sociais.

Olivia e Emma filmaram uma promoção para a HBO na qual puxam pergaminhos aleatórios de um cálice e fazem perguntas em uma conversa no estilo “me conheça”.

Olivia pergunta então à Emma como parte de um TikTok para HBO Max: “qual é a sua bebida preferida?” Emma então responde dizendo: “Ahh, negroni sbagliato, com prosecco nele”, e Olivia responde: “Ooh, oh deslumbrante”.

Em entrevista à EW Entertainment, Emma comenta sobre ter virado meme: “Eu continuo pensando que deveria dizer à minha mãe que me tornei um meme na esperança de que ela fique feliz por mim, mas eu teria que explicar o que é um meme, e decidi que é muito esforço” e acrescentou que se sente envergonhada.

O vídeo já foi visto quase 10 milhões de vezes com a seção de comentários cheia de pessoas elogiando o clipe. Em particular, as pessoas estão obcecadas com a voz de Emma e a maneira como dizem “prosecco”.

Uma pessoa comentou: “A voz de Emma é como um vinho envelhecido que é extremamente caro”.

No Twitter, muitas pessoas também estavam falando sobre o vídeo e dizendo que agora estavam em busca do perfeito negroni sbagliato com prosecco.