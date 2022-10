7 escândalos da Família Real tão chocantes que farão você pensar: “Deus ajude o rei”

De um telefonema chocantemente atrevido a uma fantasia incrivelmente inadequada: aqui estão 7 polêmicas dos últimos anos de história da família real britânica:

1. O ano de 1992 entrou para a história como o autoproclamado “annus horribilis” da rainha Elizabeth II. Afinal, só nesse ano, três dos casamentos de seus quatro filhos terminaram:

Charles e Diana se separaram após notícia sobre a traição do atual rei. Mas não foram só eles! O príncipe Andrew e Sarah Ferguson também se divorciaram no ano e a princesa Anne se divorciou do marido, e logo começou a namorar um funcionário real meses depois.

Em um discurso marcando o 40º ano de seu reinado como rainha, Elizabeth disse: “1992 não é um ano em que olharei para trás com prazer absoluto. Nas palavras de um dos meus correspondentes mais simpáticos, acabou sendo um ‘Annus horribilis.’”

Os comentários acerca da relação da rainha com a princesa Diana, seguiram até o funeral da princesa, em 1997, quando a imprensa britânica divulgou jornais com manchetes como “Mostre-nos que você se importa”, pela falta de discurso sobre a morte de Lady Di.

O casamento de Charles e Diana foi atormentado pela infidelidade.

2. Em 1993, apenas três meses após a separação do rei Charles e da princesa Diana, uma transcrição de um telefonema íntimo entre Charles e Camilla foi divulgada. Na ligação, Charles diz à Camilla que as coisas seriam “muito mais fáceis” se ele “apenas vivesse dentro de suas calças”. Camilla respondeu: “No que você vai se transformar, uma calcinha”. Charles respondeu: “Ou, Deus me livre, um Tampax. Sorte minha!” O telefonema foi instantaneamente apelidado de “Tampongate” pela mídia.

O escândalo fez as pessoas reconsiderarem se Charles estava apto para um dia ser rei.

3. Em 1995, em entrevista para a BBC, a princesa Diana se abriu sobre seu casamento com Charles e suas experiências com a família real e admitiu que também teve um caso durante o casamento. Ela revelou que o longo caso de Charles com Camilla Parker Bowles a fez se sentir inútil. “Havia três de nós neste casamento, então estava um pouco lotado”, disse ela. Diana disse que suspeitava que a equipe de Charles estava fazendo uma campanha contra ela. Além de suas revelações sobre a realeza, Diana também falou sobre suas lutas com bulimia, depressão pós-parto e automutilação.

4. 2010 foi o ano em que o príncipe Andrew foi fotografado andando no Central Park com Jeffrey Epstein, o empresário acusado de tráfico sexual em 2019, e que havia sido libertado depois de estar em prisão domiciliar por acusações de abuso sexual.

Em 2015 Andrew foi acusado de abuso sexual e pedofilia. Virginia Roberts Giuffre, vítima do príncipe, disse que foi levada para Londres no avião de Epstein, em 2001, apelidado de “Lolita Express”, onde foi informada de que iria “dançar com um príncipe”. Ela tinha 17 anos. Em 2015, ela alegou que foi forçada a fazer sexo com Andrew. Os documentos foram selados até 2019, quando foi revelado que Giuffre disse ter feito sexo com Andrew três vezes. O Palácio de Buckingham negou as alegações.

5. Em 2005, o príncipe Harry ganhou as manchetes quando uma fotografia dele vestindo uma fantasia nazista em uma festa com tema “coloniais e nativos” foi publicada no jornal The Sun. O traje de Harry apresentava uma braçadeira com uma suástica e um uniforme que lembrava os usados pelo Afrika Korps alemão. Grupos judeus de todo o mundo divulgaram suas próprias declarações sobre o incidente, chamando a escolha de fantasia de Harry de decepcionante. O Simon Wiesenthal Center, em Los Angeles, sugeriu que o príncipe visitasse Auschwitz. “Lá ele verá os resultados do odiado símbolo que ele tão tola e descaradamente escolheu usar”, disse o rabino Marvin Hier.

Quando o escândalo estourou, Harry emitiu uma declaração de desculpas. “Sinto muito se causei alguma ofensa. Foi uma má escolha de fantasia, e peço desculpas.” O traje também ressurgiu acusações anteriores de possíveis ligações da família real britânica com a Alemanha nazista. Durante o tempo de Edward VIII como rei, ele supostamente festejou com os nazistas.

6. Em 2019, boatos começaram a rolar nas redes sociais de que o príncipe William havia traído Kate Middleton com a vizinha do casal. Um tablóide publicou um artigo afirmando que William teve um caso com um amigo da família. Eles alegaram que quando Kate o confrontou sobre isso, ele “ri dizendo que não havia nada”. Nada foi confirmado, e o Daily Mail informou que ambos os lados consideraram tomar medidas legais, segundo a revista Cosmopolitan.

7. Em janeiro de 2020, o príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que estavam deixando de ser membros da realeza sênior e planejavam se tornar financeiramente independentes da realeza. Segundo a BBC, a família real não foi consultada ou sequer avisada sobre o assunto e o Palácio de Buckingham ficou “decepcionado”. O anúncio foi apelidado de “Megxit”, que Harry disse ser um termo misógino.

Antes de tomar a decisão, Harry e Meghan se abriram sobre as lutas da vida real. Meghan enfrentou intensas críticas da imprensa britânica durante seu mandato na família real, muitas das quais por motivos raciais. Quando os dois anunciaram que estavam namorando em 2016, Harry divulgou um comunicado condenando a “onda de abuso e assédio” contra Meghan. Em entrevista à Oprah, eles disseram que a família se recusou a apoiar as necessidades de saúde mental de Meghan e alegou que um membro da família se perguntava se seu filho seria muito “escuro”.