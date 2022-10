“Travessia”: Leonor planeja sua fuga; veja como ela volta ao Brasil

Em “Travessia”, Leonor (Vanessa Giácomo) não vai suportar saber que Moretti (Rodrigo Lombardi), que foi uma grande paixão no passado, vai casar com Guida (Alexandra Negrini), que é sua irmã, e tomará decisões surpreendentes, chegando a deixar o filho morando em Portugal com a tia e o empresário.

Depois de quase queimar o vestido de noiva da irmã, a personagem decide deixar o país e voltar a morar no Brasil, essa tarefa não será fácil, já que ela não consegue comprar a passagem em nenhuma companhia aérea. Na cena, a personagem de Vanessa estará aflita com a ideia de ter que abortar o plano de fuga.

No entanto, Leonor sabe para quem apelar, já que se aproximou de Stenio (Alexandre Nero), que está viajando pela Europa por causa de um cliente. Durante uma conversa, Leonor conta sua história e implora por ajuda: “Stenio, não encontro lugar em voo nenhum, você está indo amanhã. Por favor, consegue me ceder sua passagem?”, questiona a irmã de Guida.

Cena do casamento de Guida (Alessandra Negrini) e Moretti (Rodrigo Lombardi), em "Travessia" (João Miguel Júnior/Globo)

Percebendo o desespero, o advogado avisa que não tem nenhuma passagem em voo comercial, já que está viajando em um avião particular, que é de um cliente. O ex-marido de Helô (Giovanna Antonelli) ainda diz que ele vai primeiro para a Espanha e depois para o Brasil.

Sem muita opção, Leonor aceita a ideia de viajar primeiro para outro destino europeu e pede para que ele converse cm o tal cliente: “Tudo bem, por favor. Fala com teu cliente, pede, implora”.

Em "Travessia", Alessandra Negrini e Vanessa Giácomo vivem as irmãs Guida e Leonorna juventude (Paulo Belote/Globo)

Ao conseguir viajar com Stenio, Leonor envenena o advogado contra a irmã: “Ela nunca gostou do Moretti! Sempre achou um cafajeste, um cretino e agora vai casar com ele. Para você ver como é contraditória! E o Moretti sabe o que ela pensa dele. Ele sempre soube, tanto que não me encarou quando me viu”.

Audiência de “Travessia”

“Travessia” alcançou as expectativas da direção, mas não alcançou os números do remake de “Pantanal”. Na grande São Paulo, o primeiro capítulo da nova trama marcou 26 pontos, enquanto o da novela anterior chegou a 28.

"Travessia": Após brigar com o melhor amigo, Moretti (Rodrigo Lombardi) vai morar em Portugal, onde segue trabalhando com a construção civil (Adriano Fagundes/Globo)

A expectativa da emissora é que a novela melhore seus índices a partir da próxima semana, quando não terá feriado e a história, que traz um tema atual, chame a atenção dos noveleiros e órfãos de “Pantanal”.

A novela “Travessia” conta com Drica Moraes, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Chay Suede, Jade Picon, Cassia Kis, Humberto Martins, Dandara Mariana, Rômulo Estrela, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

