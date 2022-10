Sotaque carioca de Jade Picon em ‘Travessia’ não agrada internautas

Quem acompanhou o primeiro capítulo de “Travessia” apenas para ver a estreia de Jade Picon como atriz pode ter se decepcionado por receber apenas alguns segundos da influenciadora em tela - mas já no capítulo seguinte deu para acompanhar.

Boa parte dos espectadores twitteiros - aqueles que acompanham a novela com um olho na TV e outro no celular - não aprovaram nem um pouco Jade.

O principal alvo das críticas foi o sotaque carioca de Chiara, que acabou sendo extremamente criticado nas redes sociais. Jade nasceu em São Paulo, com sotaque bem típico da capital paulista, e internautas apontaram falta de habilidade na novata em simular os maneirismos do jeito de falar de quem realmente nasceu no Rio.

“Jade Picon forçando sotaque carioca não dá”, reclamou uma fã da influenciadora. “A autora também não colabora, pra que deixar a menina com sotaque, só porque a novela se passa no Rio, ficou mega forçado”, continuou.

Jade Picon forçando sotaque carioca não dá mano, pqp. A autora tbm não colabora, pra que deixar a menina com sotaque, só pq a novela se passa no Rio, ficou mega forçado #Travessia — buruna (@bruclap) October 12, 2022

“Alguém precisa explicar pra Jade que sotaque carioca não é só falar o ‘s’ chiado, tem q acrescentar as vogais ocultas também, tipo: buscar não é bushcar, é BUISHCAR”, indicou outro fã.

alguém precisa explicar pra Jade q sotaque carioca não é só falar o s chiado, tem q acrescentar as vogais ocultas tb



tipo buscar não é bushcar, é BUISHCAR — Lucxs Ramxs ✈️ (Lucas Ramos) (@lucxsramxs) October 12, 2022

Teve quem tivesse sugestão de outra atriz para o papel de Chiara - que, inicialmente, teve Juliana Paiva cogitada.

“Cara, sem hate na Jade, mas acho que a Mel Maia faria uma ótima Chiara e ela já tem o sotaque carioca natural”, apontou uma internauta, lembrando da atriz que despontou em “Avenida Brasil”.

cara, sem hate na jade, mas acho que a mel maia faria uma ótima chiara e ela já tem o sotaque carioca natural #Travessia — raynara targaryen (@ItsAnnyWithY) October 12, 2022

Já os críticos às expressões faciais de Jade na novela não pouparam a atriz e criaram até memes.

#Travessia O que estão achando da atuação da Jade Picon?? pic.twitter.com/W1yJQcg9DD — Gabriel Campos (@gabscmps) October 12, 2022

Jade não precisa de falas, olha a profundidade que ela passa enquanto olha modelos de carro no celular #Travessia — Fábio Garcia (@fabiogaj) October 12, 2022

"Manda buxxxxxcarrr" "tô tensa, tá vendo que tô tensa?!" esse sotaque da Chiara.



Hahahaha

Tablado, né, meninas? A Jade Picon é a nossa Meryl Streep brasileira, né? 🤣 #Travessia pic.twitter.com/Rv8BzYTlNs — BRENDAH 🏳️‍🌈 (@SrtaBrends) October 12, 2022

Leia também: Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso roubam a cena em fotos no lago