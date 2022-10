Kate Middleton lembra o rei Charles de Lady Di por razões que o irritam

O Rei Charles III sente que está vivendo um flashback! Apesar de ter tido sua ascenção para o trono britânico recentemente, o monarca sente que o foco da mídia segue sendo as vestimentas da princesa de Gales, Kate Middleton.

No livro The New Royals, Katie Nicholl escreve que Charles ficou inicialmente irritado com sua nova nora pela atenção que recebe da imprensa por causa do seu guarda-roupa elegante. Aparentemente, lembrou Charles de sua ex-esposa, a princesa Diana, que sempre tinha os holofotes em cima dela.

A autora lembra da relação do rei com Lady Di “sua estrela imediatamente eclipsou a do marido, causando fraturas precoces em seu relacionamento”, escreveu Nicholl. “Ele não conseguia ver isso na era da nova mídia, ser um príncipe nascido na realeza e futuro rei, sendo uma moeda menor do que a beleza de sua esposa.”

Por causa de sua alta visibilidade, o guarda-roupa da princesa de Gales agora é altamente planejado, incluindo seu uso ocasional de marcas acessíveis como Zara e Karen Millen, o que deixa rei Charles III irritado, por ter que ceder os holofotes novamente, já que a princesa Kate chama mais a atenção da mídia pelos seus looks, assim como era com princesa Diana.

“Charles ficou irritado porque os vestidos de Kate chamavam mais atenção da mídia do que seus bons trabalhos”, escreve Nicholl.

O livro também afirma que o monarca ficou ofendido por não poder ver com frequência os seus netos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. Charles “ficou magoado por não ver tanto acesso aos seus netos de Cambridge quanto gostaria”, escreveu Nicholl.

O príncipe William e a princesa de Gales, Kate Middleton, e seus filhos agora moram no terreno do Castelo de Windsor, onde a rainha Elizabeth viveu em tempo integral em seus últimos anos.