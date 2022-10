Jojo Todynho celebra com os fãs conquista familiar: “Espero que ele se cure”

Jojo Todynho está passando por cima dos comentários e novos boatos sobre o seu casamento com Lucas Souza e segue cumprindo a sua agenda profissional e contando aos seus seguidores detalhes sobre a sua vida fora dos palcos.

Nesta semana, enquanto estava chegando no Mercado de Madureira, no Rio de Janeiro, a famosa falou sobre um sonho que teve e ainda revelou que um parente próximo está passando por um problema de saúde: “Bom dia, meus amores. Vamos com tudo, pois hoje o ritmo vai ser frenético. Gente eu estou tão feliz”, começou a cantora.

No desabafo, ela contou aos seus seguidores quem era o parente: “Eu tenho um tio, marido da minha tia, que eu sou apaixonada por ele. Ele é uma pessoa que sempre me deu muito amor e foi uma referência masculina na minha vida, já que meu pai morreu quando eu tinha dez anos”.

Jojo Todynho no palco do "Jojo Nove e Meia" (Reprodução/@jojotodynho)

Pelos stories, Jojo apareceu dentro de seu carro, que estava estacionado, e contou o motivo de sua felicidade:”Hoje este meu tio está com câncer e o plano não queria liberar para ele fazer a quimioterapia. Daí, a minha advogada entrou com uma ação, uma limitar, e liberaram para ele começar a fazer. Eu estou muito feliz. Que ele se cure”, finalizou ela.

Jojo Todynho falou ainda sobre um sonho que teve com uma ex-empresária: “Eu também sonhei com a Tati, que foi minha empresária de marketing e minha advogada em São Paulo, e ela me ajudou muito. Sempre que eu estava com um problema e nervosa, ela segurava a minha mão e falava ‘calma, vai passar’. Foi uma pessoa muito incrível na minha vida”.

Jojo Todynho bate o carro

Jojo Todynho sofre acidente de carro (Reprodução/@jojotodynho)

No fim de semana, Jojo Todynho acabou sofrendo um acidente de carro e a notícia foi dada pelas redes sociais da famosa. Enquanto ela filmava sua sobrinha brincando, Jojo disse, por meio dos stories, que acabou batendo o carro: “Encostei em um poste. Estava nervosa”, disse a cantora, que estava conversando com uma mulher.

O acidente deu um susto em Jojo Todynho, mas nada grave aconteceu com a famosa, que voltou para casa e resolveu conversar com o seu marido sobre o casamento.

