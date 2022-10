Romana Novais abriu o jogo sobre casa nova com o marido, Alok. A influenciadora digital e o DJ moravam em um apartamento de 400 m², tendo adquirido recentemente um novo imóvel de 1.000 m². Em suas redes sociais, Romana compartilhou os detalhes do novo lar nesta segunda-feira (10).

A influencer também postou um print de uma conversa sua com Alok no WhatsApp. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram com o tema “Vou responder 10 curiosidades de vocês”, Romana foi questionada sobre sua última conversa com o DJ no aplicativo de mensagens.

Na conversa do casal, a dupla falava da nova aquisição. “Minha nova favorita, a mais linda do mundo. Repara nessa foto, amor”, diz as mensagens enviadas pela influencer ao DJ, após ser questionada por ele se ela estaria feliz com a nova casa.

Após os seguidores da influencer pedirem para ver a foto favorita dela, Ramona compartilhou o registro. É possível enxergar mais detalhes da casa, com uma decoração minimalista e opaca de preto e branco. “Um cantinho da casa nova.”

Casa de luxo nova: Romana Novais fala sobre imóvel de 1.000 m² com Alok (Reprodução/Instagram @ramonanovais)

Veja mais notícias sobre famosos:

Wanessa Camargo vende mansão em condomínio de luxo por R$ 5,3 milhões

Fotos: Confira a mansão vendida por Wanessa Camargo e ex-marido por R$ 5,3 milhões em condomínio de luxo (Reprodução/Instagram @wanessa)

Anunciado há dois anos por R$ 5.189.000, Wanessa Camargo conseguiu vender seu imóvel recentemente por um preço um pouco maior. O imóvel que pertencia à cantora e ao empresário e ex-marido, Marcus Buaiz, está localizado em um condomínio de luxo em Alphaville, São Paulo. A mansão foi repassada por R$ 5,3 milhões, de acordo com o portal Desejo Luxo.

Localizado em Barueri, SP, o imóvel é de 527 m² em um condomínio fechado em Alphaville 02. Construído em um terreno de 560 m², a mansão comporta oito quartos, sendo seis deles suítes.

A propriedade também conta com pé direito duplo e com escritório, lavabo, despensa, cozinha, sala de jantar e rouparia. O imóvel também comporta dois banheiros independentes e dois closets presentes na suíte master.

Por outro lado, na área externa estão a piscina e os jardins. Ficou curioso para saber os detalhes? Confira as fotos através deste link!