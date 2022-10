“Travessia”: Ari vai se envolver com Chiara e este será o motivo

"Travessia": Morando no Rio de Janeiro, Ari (Chay Suede) acredita que desaparecimento de Brisa (Lucy Alves) está relacionado com a suposta traição (Fábio Rocha/Globo)

Com a vida virada do avesso, Brisa (Lucy Alves) precisa lidar ainda com as armações de sua sogra, que vai aproveitar o sumiço da protagonista de “Travessia” para afastá-la de seu filho, que está morando no Rio de Janeiro.

Na novela das nove, Núbia (Drica Moraes) vai aproveitar que a nora desapareceu por dois meses, após ser presa por porte ilegal de armas, para contar para Ari (Chay Suede) que ele foi traído pela amada, que por motivos óbvios ficou esse tempo todo sem dar notícias.

Em "Travessia", Núbia (Drica Moraes) conta sobre falsa traição de Brisa (Lucy Alves) para Ari (Chay Suede) Núbia ( Drica Moraes ) (Fábio Rocha/Globo)

Na cena, o arquiteto, que foi para a capital fluminense resolver alguns problemas, acaba caindo na mentira da mãe, que afirma ter visto Brisa acompanhada de outro rapaz em São Luís. Ele fica decepcionado e acaba se envolvendo com Chiara (Jade Picon).

No entanto, vale lembrar que Brisa está envolvida em outro problema, já que uma montagem com seu rosto acabou transformando a protagonista de “Travessia” em uma criminosa e, depois de uma confusão na capital do Maranhão, ela conhece Oto (Romulo Estrela), que deve ser o rapaz mencionado por Núbia.

"Travessia": Livre da prisão, Brisa (Lucy Alves) acaba perdendo Ari (Chay Suede) (Fábio Rocha/Globo)

Além do filho, a fofoca de que ela estaria traindo o arquiteto se espalha e a fama de Brisa percorre toda a cidade.

Audiência do novo folhetim

“Travessia” alcançou as expectativas da direção, mas não alcançou os números do remake de “Pantanal”. Na grande São Paulo, o primeiro capítulo da nova trama marcou 26 pontos, enquanto o da novela anterior chegou a 28.

A expectativa da emissora é que a novela melhore seus índices a partir da próxima semana, quando não terá feriado e a história, que traz um tema atual, chame a atenção dos noveleiros e órfãos de “Pantanal”.

Jade Picon e Humberto Martins interpretam pai e filha em 'Travessia' (Foto: João Miguel Júnior/Globo/Divulgação)

A novela “Travessia” conta com Drica Moraes, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Chay Suede, Jade Picon, Grazi Massafera, Cassia Kis, Humberto Martins, Dandara Mariana, Rômulo Estrela, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

