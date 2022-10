No “Encontro”, Eriberto Leão fala sobre fé e Nossa Senhora Aparecida: “Me comove”

O ator Eriberto Leão esteve no sofá do “Encontro” e, nesta quarta-feira (12), ele foi questionado por Patrícia Poeta sobre sua relação com Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mas preferiu falar sobre fé.

“Me comove muito a nossa fé. Isso faz o nosso país ser único e eu acho que um dia seremos o farol do mundo. Eu venho de uma família muito espiritualizada, mas a Nossa Senhora não fazia parte, era uma ligação mais direta com Jesus”, começou o famoso.

Em seguida, ele entrou na temática do programa da Globo e falou quando ficou mais próximo de Nossa Senhora Aparecida: “Ela apareceu para mim algumas vezes. Mas, quando eu estava me preparando para fazer a novela ‘Paraíso’, de Benedito Ruy Barbosa, ela apareceu ainda mais. Ela está aqui, ela está no Brasil todo”.

No "Encontro", Patrícia Poeta lembra de cirurgia e fala de Nossa Senhora Aparecida (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta também lembrou de um momento difícil que passou e compartilhou com a audiência do matinal: “Ano passado eu passei por uma cirurgia e corri risco de morte. Prometi que se eu me recuperasse eu iria até o santuário. Eu sempre chamo os repórteres e as pessoas daqui, porque eu trabalho nos feriados, mas eu fui e é realmente incrível a energia”.

Na época, a apresentadora estava no comando do “É De Casa”, ao lado de Manoel Soares e outros apresentadores, e foi de bicicleta até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

Dia das Crianças no “Encontro”

Além da celebração religiosa, o “Encontro com Patrícia Poeta” levou ao ar o quadro “Encontro com as Letrinhas”, com as gêmeas Helena e Eduarda, idealizadoras do projeto de incentivo à leitura: Pretinhas Leitoras. Elas falaram sobre a importância da brincadeira e do mundo lúdico para as crianças.

Já o repórter Thiago Simpatia mostrou algumas brincadeiras à moda antiga como soltar pipa, futebol de botão, bolinhas de gude e carrinhos de rolimã, que sobrevivem nas ruas da periferia de São Paulo.

