‘My Mind and Me’: Selena Gomez revela vulnerabilidade em novo documentário que explora seu emocional

‘My Mind and Me’ (Minha Mente e Eu) promete trazer à tona a vulnerabilidade de Selena Gomez com sua chegada na plataforma de streaming Apple TV+. O documentário, previsto para ser lançado dia 4 de novembro, conta a jornada da artista em relação à sua saúde mental.

Divulgado um trailer do filme nesta segunda-feira (10), é possível captar alguns cortes emocionantes quanto ao tratamento médico da atriz e cantora. Selena foi diagnosticada com lúpus em 2015, sendo uma das pautas da produção a ser lançada no próximo mês.

O documentário vai passear pela trajetória da artista em meio à fama, bem como um contraste de sua posição de famosa com os ataques de pânico, depressão e ansiedade enfrentados por ela. É possível ver a vulnerabilidade de Selena no trailer, enquanto passam vários takes da artista em lágrimas e desabafos.

Assista ao trailer:

‘My Mind and Me’ é dirigido por Alek Keshishian (Na Cama com Madonna) e chega à plataforma Apple TV+ dia 4 de novembro.

Além da produção audiovisual, a cantora também irá lançar um single temático com o mesmo nome do documentário. No trailer já é possível se ter uma prévia da música, pois se trata da trilha principal do filme.

Leia mais:

Tratamento psicológico

Mãe de Selena Gomez fala sobre a relação com a filha em relação a transtorno bipolar: “Não estava funcionando.” (Reprodução/Instagram)

Além do diagnóstico de lúpus em 2015, Selena Gomez também recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar em 2020. Mandy Teefey, mãe da artista, falou em entrevista que seu estilo de mãe “não estava funcionando” em seu relacionamento com a estrela.

“Eu estava cuidando dela de uma maneira que eu precisava ser cuidada quando era mais jovem. Isso não estava funcionando para o nosso relacionamento, então tivemos que aprender a nos comunicar uma com a outra, e tem sido incrível desde que tiramos um tempo”, revelou Mandy, segundo o The Newsweek.

Gomez e Teefey também se uniram à empresária Daniella Pierson para lançar a nova plataforma Wondermind, que fornece recursos gratuitos apoiados por especialistas para quem busca apoio em saúde mental.