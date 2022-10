“Mais Você”: Ana Maria Braga emociona os fãs com programa especial

No "Mais Você", Ana Maria Braga recebe beijo de Minnie e Mickey (Reprodução/Globo)

No Dia das Crianças, Ana Maria Braga deixou os fãs do “Mais Você” emocionados ao receber Mickey e Minnie Mouse. Ao vivo, a apresentadora também ficou empolgada e lembrou da primeira vez que esteve com os personagens.

“Faz oito anos desde que eu me encontrei com vocês. Eu não vou deixar de ser criança nunca e eu queria deixar registrado esse nosso encontro”, disse a veterana, que estava usando uma orelha de rato.

Ana Maria Braga ainda chamou os repórteres Cauê Fabiano e Ju Masaoka para tirar fotos ao lado dos personagens da Disney e contar sobre uma viagem de cruzeiro que fizeram com a família do ator Felipe Simas: “Todo mundo vira criança, não tem como”, falou a apresentadora do” Mais Você”.

A gente volta a ser criança #MaisVoce pic.twitter.com/NDJm14jCu4 — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) October 12, 2022

Já nas redes sociais, a empolgação da famosa se destacou e os fãs celebraram a atração especial no matinal da Globo: “A Ana Maria Braga mais feliz ao ver Minnie & Mickey do que as próprias crianças”, escreveu um perfil.

LEIA TAMBÉM: No “Encontro”, Eriberto Leão fala sobre fé e Nossa Senhora Aparecida: “Me comove”

Outro seguidor de Ana Maria Braga também falou da felicidade da veterana, que tem quatro netos: “A NaMaria toda bobinha abraçando o Mickey e a Minnie”. Uma terceira relatou que estava emocionada com os convidados: “Até eu que não sou mais criança tô chorando assistindo isso no “Mais Você'”.

No "Mais Você", Ana Maria Braga, Cauê Fabiano e Ju Masaoka tiram fotos com os personagens da Disney (Reprodução/Globo)

Mas não foi só Ana Maria que chamou a atenção da audiência do programa da Globo. A felicidade de Cauê Fabiano e Ju Masaoka também foi elogiada: “Cauê e Juju me representam, acho que ficaria assim ao encontrar o Mickey e a Minnie”.

Depois de uma sessão de fotos ao lado do Mickey e da Minnie, Ana Maria Braga foi para sua mesa de café da manhã e mostrou os detalhes, como pratos lúdicos para atrair as crianças. Cauê Fabiano e Ju Masaoka também acompanharam e falaram sobre a matéria que fizeram com o ator Felipe Simas.

LEIA TAMBÉM: Repórter do “Mais Você” é criticado ao mostrar cidade cenográfica de “Travessia”