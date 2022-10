Luxo no Dia das Crianças: Ticiane Pinheiro presenteia filhas com casinha de boneca de R$ 1,6 mil (Reprodução/Instagram @ticipinheiro)

Brinquedos caros? No Dia das Crianças o luxo também é permitido. Ticiane Pinheiro compartilhou algumas fotos em suas redes com os primeiros presentes do Dia das Crianças entregue às suas filhas. Antes dos mimos, a apresentadora levou Rafinha Justus, de 13 anos de idade, e Manuella, de 3, para um passeio no shopping no sábado (8).

Assim que voltaram do passeio, Rafinha e Manuella abriram o presente de Ticiante e se depararam com uma casa de bonecas da Barbie com mais de 75 peças. O brinquedo é avaliado em R$ 1,6 mil nas lojas virtuais.

“Nosso sábado já começando a comemoração do Dia das crianças”, escreveu Ticiane em suas redes. Rafaella é fruto do relacionamento da apresentadora com o ex-marido, Roberto Justus. Por outro lado, Manuella é filha do casamento com o jornalista César Tralli.

Veja mais notícias sobre famosos:

Angélica e Luciano Huck: Festa de luxo em aniversário infantil

Filha de Angélica e Luciano Huck comemora aniversário com festa luxuosa em Nova York (Reprodução/Instagram @angelicaksy)

Em comemoração de 10 anos de idade, Luciano Huck e Angélica presentearam a filha com uma festa luxuosa em Nova York. Eva Huck recebeu diversos amigos e familiares no evento temático.

Com a comemoração em Nova York, nos Estados Unidos, a caçula do casal de apresentadores ganhou a festa com o tema dos musicais da Broadway.

Além de amigos e parentes, Angélica e Luciano Huck comemoraram o aniversário da filha juntos com os filhos mais velhos, Benício e Joaquim. A apresentadora compartilhou alguns momentos do evento ao lado da filha.

“Há dez anos eu renascia como mulher! E a responsável por isso é essa menina sorridente, doce, educada, inteligente. Que traz luz e amor para nossas vidas! Eva, obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe! Te amo muito”, escreveu Angélica em uma postagem em seu Instagram no domingo (25), em setembro.

Ficou curioso para conferir ao carrossel de fotos postado pela apresentadora? As redes renderam diversos cliques no evento.