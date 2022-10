Livro de príncipe Harry, que é Henry, é visto como bomba-relógio na realeza

Caso você tenha perdido as últimas notícias, o verdadeiro nome do príncipe Harry, não é, na verdade, Harry, e sim, Henry Charles Albert David.

Harry brincou sobre seu nome durante uma conversa com os vencedores do WellChild Awards, enquanto conversava com uma criança chamada Henry, que tem esse nome em homenagem a ele. “Meu nome é Henry também”, disse Harry, via Entertainment Tonight. “Mas todo mundo me chama de Harry. Eu não tenho ideia do porquê”.

o príncipe harry vendo todo mundo chamando ele de príncipe harry a vida toda sendo que o nome dele é henry pic.twitter.com/0qaZHN4sIb — dra stranja 🐈‍⬛ (@bengwings) October 11, 2022

Na realidade, Harry é um apelido comum para Henry. Mas ainda é muito curioso que a realeza tenha escolhido por príncipe Harry em vez do príncipe Henry.

Livro de memórias de Harry promete ser bombástico

Embora a previsão de lançamento fosse inicialmente ainda em 2022, a Page Six informou recentemente que o livro poderá ser adiado até 2023 porque está cheio de “bombas” que Harry não tem certeza se publicará ou não. Tom Bower, autor real, diz que o livro agora é esperado por volta da Páscoa e incluirá um capítulo sobre o funeral da falecida rainha.

Um amigo da princesa Diana, Lord Jeffrey Archer, está profundamente preocupado que o livro torne o relacionamento entre Harry, a esposa Meghan Markle e o resto da família real ainda pior, dizendo, de acordo com o The Daily Mail, “Eu temo pelo livro. Eu sei que eles estão escrevendo o capítulo sobre o funeral, então suponho que é nisso que o livro vai terminar.”

O príncipe Harry preferiu adiar a data, para não ser visto como insensível após o funeral da rainha.

O jornal The Telegraph informou que Charles e William não viram nenhuma parte do manuscrito ou foram informados quando o livro será publicado. Aparentemente, Charles indicou que ele e sua equipe queriam uma cópia do livro com antecedência, mas ao que tudo indica, não conseguirá.