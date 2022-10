Jojo Todynho revela loucura que fez ao saber da suposta separação: “Eu iria tacar fogo”

Jojo Todynho e Lucas Souza reataram o casamento e, depois da briga e da notícia dada pelo oficial do exército em suas redes sociais, a famosa mostrou o marido desfazendo as malas e revelou que passou por um momento de raiva.

Segundo ela, as malas foram feitas por ela após a última briga e que durante um momento de fúria ela acabou rasgando algumas cuecas do militar: “Jogou tudo na mala. Vai estragar todas as minhas roupas da Gucci”, falou Lucas no vídeo, que foi postado nos stories do Instagram.

Jojo Todynho e Lucas Souza adiaram o sonho de ter o primeiro filho (Reprodução/@jojotodynho)

Ao ouvir a reclamação, Jojo disse que poderia ter feito pior com as vestimentas de Lucas: “Quer que dobre a roupa na mala? Tem sorte que eu não taquei fogo. Eu iria tacar fogo”, rebateu ela.

Durante a filmagem, Lucas Souza encontrou uma cueca furada e pediu para a cantora parar a gravação: “Deve ter um monte assim porque rasguei um monte de cueca”, disse a famosa, que não parou com a filmagem, que ainda deu para ouvir o marido reclamando: “Rasgou roupa, jogou roupa, que humilhação”.

Entenda o conflito entre Jojo e Lucas

A notícia sobre o fim do casamento pegou os fãs do casal de surpresa. Tudo começou no sábado (08), quando o militar postou uma foto em preto e branco confirmando a crise: “Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito às pessoas que tem um carinho pelo casal e, com muita dor no coração, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados! Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim!”.

Em seguida, a famosa surgiu no Instagram dizendo que estava no shopping e que não sabia de nada, mas que o oficial do exército tinha tomado sua decisão que estava tudo bem: “Estou no shopping e eu não estava sabendo de nada. Estou aqui com a minha afilhada”.

Jojo Todynho e Lucas Souza estão separados (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Jojo também contou que eles brigaram, “como todo casal”, e que ele tomou a decisão dele: “Hoje eu e Lucas tivemos uma briga de casal, como todo mundo briga, e ele tomou a atitude dele. E está tudo certo. Então, se ele tomou a atitude dele está tudo maravilhosamente bem. É isso, vamos curtir o sábado”.

Já no domingo (09), Jojo usou os stories para afirmar que o casamento não acabou: “Tem hora que eu acho que sou mulher maravilha e as coisas não funcionam assim. Tem que entender o outro lado. Eu entendo, não estou defendendo não, ele está errado. Eu também estou errada em muitas coisas que eu fiz. Meu marido, não vai embora, não. Meu casamento não acabou, porque foi Deus que me deu. Eu não casei para me separar”.

Por fim, Lucas Souza disse que estava tudo bem e que foi precipitado: “Passando aqui para falar que está tudo bem. Eu gostaria de pedir desculpas a ela publicamente. Desculpas pela atitude imediatista, impensada que eu tive. Eu vou ficar um pouco off”.

