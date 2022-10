‘Halloween Ends’: Jamie Lee Curtis fala sobre aprendizados como Laurie Strode: ‘Perseverança e coragem’

Com ‘Halloween Ends’ quase às portas, previsto para chegar aos cinemas amanhã (13), a franquia tem recebido grande enfoque por ser o último filme que encerra a nova trilogia do assassino mascarado. Jamie Lee Curtis, atriz veterana presente na franquia desde sua primeira fase, em 1978, como a ‘final girl’ Laurie Strode, encerra sua participação após quatro décadas no terror slasher.

A atriz produziu um ensaio para o portal PEOPLE nesta quarta-feira (12), no qual explora sua passagem pela franquia como grande parte de sua história, além de oferecer agradecimentos.

Finalmente haverá um desfecho para o “The Shape” (A Forma), encarnado em Michael Myers, o assassino mascarado. Embora o personagem seja um dos mais importantes e marcantes da franquia, Jamie Lee Curtis entregou um grande desenvolvimento a sua personagem, Laurie Strode, que caiu na afeição do público.

Veja mais:

Ensaio textual produzido por Jamie Lee Curtis ao portal PEOPLE

“Você me chama de Rainha do Grito. Não me chamo assim, mas entendo. Não a parte da rainha. A parte do grito. Mas o que você pode não saber sobre mim é que eu me assusto facilmente – e com frequência”, iniciou a atriz.

Por 44 anos, tentei descobrir por que e como a confluência de uma jovem (Laurie Strode) e um monstro (Michael Myers) se uniram nos 13 filmes intitulados ‘Halloween’. E este mês, enquanto interpreto Laurie pela última vez, em ‘Halloween Ends’, a parte final da franquia, estou tentando descobrir como me despedir de Laurie, que me ensinou o significado das palavras ‘resiliência’, ‘lealdade’, ‘perseverança’ e ‘CORAGEM’”, continuou.

Também preciso agradecer. Tudo de bom na minha vida pode ser rastreado até Laurie. Eu estava com a roteirista de ‘Halloween’ original quando vi meu marido de 37 anos pela primeira vez. Debra Hill e eu estávamos no meu sofá em West Hollywood em 1984. Abri uma edição da Rolling Stone, vi Christopher Guest em uma história de ‘Spinal Tap’ e disse: ‘Vou me casar com esse cara’ (Eu fiz, seis meses depois.)”, contou ela em relação ao marido, que é diretor de cinema.

Em seu ensaio, a atriz continua dizendo que muitas coisas em sua vida se deram pela participação em ‘Halloween’, além de suas conexões que vieram através da franquia. Ao finalizar, Jamie Lee Curtis mencionou o orgulho que sente de seus pais, que também são atores. Janet Leigh, mãe da atriz, ficou famosa por interpretar o longa de terror ‘Psicose’ (1960), além de ter recebido um Globo de Ouro na categoria ‘Atriz Coadjuvante’ e uma indicação ao Óscar.