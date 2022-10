Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso roubam a cena em fotos no lago

A família Ewbank-Gagliasso está encantando os seguidores nas redes sociais nos últimos dias. Após um vídeo de Zyan brincando na lama do rancho da família, foi a vez dos dois irmãos mais velhos, Tati e Bless.

O registro foi divulgado por Giovanna nas última terça-feira (11). “Dia de bagunça no lago...”, postou a mamãe coruja, mostrando a dupla em uma prancha e outros ângulos da propriedade.

O Rancho da Montanha fica localizado na cidade de Membeca, no interior do estado do Rio de Janeiro. A família está hospedada lá desde o final de semana.

Veja as fotos publicadas por Gio em sua conta no Instagram:

Giovanna Ewbank mostra filho brincando na lama e encanta seguidores

A atriz e influenciadora digital Giovanna Ewbank encantou seus seguidores recentemente, ao postar um vídeo de Zyan, seu filho mais novo, fazendo uma verdadeira bagunça.

O pequeno apareceu brincando na lama em um dia de muita chuva. “Como eu amo te ver descobrindo o mundo, meu bebê! E do jeitinho que você gosta, lambuzado de natureza, amor, e regado de gargalhadas! Te amo, Zyan, obrigada por trazer tanta adrenalina pra vida da mamãe, meu amor”, declarou a atriz.

Na ocasião, Gio estava no Rancho da Montanha, que pertence a família. Ele fica localizado na cidade de Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio de Janeiro.

As imagens foram compartilhadas pela própria mãe, na última sexta-feira (7), através do Instagram. Assista ao momento:

Os seguidores da atriz não pouparam nos elogios. “Meu coração ficou bem quentinho e emoção não tem como esconder”, escreveu uma fã.

Diversos famosos também se juntaram ao coro. “Que gostosura”, comentou a atriz Deborah Secco. Já a também atriz Mariana Ximenes chamou a atenção para a beleza do bebê: “Que amor! Como é lindo, Gio”.

Leia também: Alimentos não saudáveis serão ‘denunciados’ por novo rótulo em industrializados