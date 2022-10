Débora volta em “Travessia”: Autora da novela responde fã sobre a possibilidade

Com apenas um capítulo, Grazi Massafera brilhou na estreia de “Travessia”, que aconteceu nesta segunda-feira (10). Na trama das nove, ela interpretou Débora, personagem que é mãe de Chiara (Jade Picon) e também ex-namorada de Guerra (Humberto Martins) e com uma passagem relâmpago a suposta volta dela foi levantada na web.

No entanto, Gloria Perez, autora da novela da Globo, não diz nem que sim e muito menos que não. Pelas redes sociais, a escritora respondeu uma fã que ficou indignada com a morte da personagem logo no início de “Travessia” e pediu para que todos tivessem “calma”.

Na novela "Travessia", Grazi Massafera interpreta Débora, mãe da personagem de Jade Picon (Divulgação/Globo)

Sem mais nenhuma informação adicional, os telespectadores esperam que Grazi Massafera volte para mais algumas revelações sobre a vida de Guerra e também sobre a gravidez misteriosa de Chiara, que até onde sabemos não é fruto deste relacionamento.

Nesta terça-feira (11), Grazi Massafera esteve no “Encontro com Patrícia Poeta” e falou sobre o retorno às novelas, após três anos da exibição de “Bom Sucesso”, o seu último trabalho na Globo.”Foi incrível. Eu tinha um sonho de trabalhar com a Gloria [autora de ‘Travessia’]. São três anos sem fazer novela e agora voltar com essa personagem furacão é maravilhoso”.

No "Encontro", Grazi Massafera fala de Débora, sua personagem em "Travessia" (Reprodução/Globo)

Durante a entrevista para o “Encontro”, a atriz disse que Débora, sua personagem na novela da Globo, é um dos pilares para o enredo: “Foi e está sendo incrível tudo que está acontecendo com essa personagem. Ela é a chave da trama”.

LEIA TAMBÉM: Após “Travessia”, Giovanna Antonelli deve abandonar as novelas da Globo

Já sobre os próximos passos, a atriz, que deixou de ser contratada exclusiva da Globo, disse que está focada em aprender e viver a maturidade que ganhou na profissão: “Estou feliz, como atriz e com essa maturidade. Durante esses anos, o amadurecimento ajudou nas minhas escolhas. A beleza exterior não é tão importante e eu estou em busca pela beleza interior. Em busca de estudo e consciência de classe”.

Audiência do novo folhetim

“Travessia” alcançou as expectativas da direção, mas não alcançou os números do remake de “Pantanal”. Na grande São Paulo, o primeiro capítulo da nova trama marcou 26 pontos, enquanto o da novela anterior chegou a 28.

A expectativa da emissora é que a novela melhore seus índices a partir da próxima semana, quando não terá feriado e a história, que traz um tema atual, chame a atenção dos noveleiros e órfãos de “Pantanal”.

No começo de "Travessia", Guerra (Humberto Martins) descobre traição e não perdoa ninguém (Ellen Soares/Globo)

A novela “Travessia” conta com Drica Moraes, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Marcos Caruso, Raul Gazolla, Luci Pereira, Aílton Graça, Duda Santos, Indira Nascimento, Chay Suede, Jade Picon, Cassia Kis, Humberto Martins, Dandara Mariana, Rômulo Estrela, Bel Kutner, Ana Lúcia Torre, Flávia Reis, Nando Cunha, Noemia Costa, Alexandre Nero, Giovanna Antonelli, entre outros famosos. A direção é de Mauro Mendonça Filho.

LEIA TAMBÉM: “Travessia”: Ari vai se envolver com Chiara e este será o motivo