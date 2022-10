“Chocolate com Pimenta”: Jezebel será demitida da fábrica; relembre a cena

Em "Chocolate com Pimenta", Jezebel (Elizabeth Savalla) é demitida da fábrica (Reprodução/Globo)

Em “Chocolate com Pimenta”, Elizabeth Savala é a intérprete da divertidíssima vilã Jezebel, que é irmã de Ludovico (Ary Fontoura) e presidente da fábrica de chocolates da cidade fictícia de Ventura. Mas, o futuro não será nada feliz para ela.

A vida da personagem muda a partir desta quarta-feira (12), quando Reginaldo (Antônio Grassi) descobre que a mãe de Bernadete (Kayky Brito) roubou dinheiro da fábrica, que é a principal empresa da cidade, e decide contar para o marido de Ana Francisca (Mariana Ximenes), que toma uma decisão drástica, demitindo ela do cargo.

“Queria tanto que você não fosse culpada do grande desfalque da fábrica. Eu já estava suspeitando. A fábrica está produzindo como nunca e o lucro está desaparecendo, enquanto você está com vestidos luxuosos e uma casa nova”, acusa o milionário.

Elizabeth Savala interpreta a vilã de "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Ao ser desmascarada, Jezebel pede desculpas, tentando reverter o fato: “Eu não tive a intenção de roubar você. Fui metendo os pés pelas mãos, gastando mais do que tinha”, alega a megera.

Mas, o empresário não cai na mentira da irrmã e segue com o seu castigo: “Eu estou muito triste. Você, minha irmã mais nova, filha da segunda mulher do meu pai. Eu sempre gostei tanto de você. “Por que não assumiu isso quando cheguei? Você é a minha única herdeira. Querendo destruir a fábrica que eu criei para gastar dinheiro com festas?”.

Na novela "Chocolate com Pimenta", Jezebel (Elizabeth Savala) cria planos para tomar a fábrica de Ana Francisca (Mariana Ximenes) (Divulgação/Globo)

Depois desta lamentação, ele afirma que não pode perdoar a irmã e que vai tirar ela do controle da fábrica, atitude que deixa Jezebel desesperada: “Me perdoe, eu preciso de uma nova oportunidade. Pense em mim e na minha filhinha. Olha esse anjo, eu preciso cuidar dela, criá-la”, implora a vilã de “Chocolate com Pimenta”.

A cena termina com Ludovico dizendo que vai tomar conta das finanças e vai pensar na situação da vilã: “Vou pensar. Não digo que sim e nem que não. Vim aqui para ficar alguns dias e agora vou ficar alguns meses e tomar conta dos negócios da fábrica, principalmente da contabilidade”.

