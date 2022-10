“A Fazenda 14”: Bia complica a vida de Iran e Tiago se irrita com a produção

Em “A Fazenda 14″, Bia Miranda mirou em Iran Malfitano durante o programa ao vivo e acabou criando uma polêmica com o ex-ator da Globo. Durante a atração, a neta de Gretchen disse que o galã afirmou que “se o estupro é inevitável, relaxa e goza”.

A fala da influenciadora digital irritou o ator e, durante a madrugada, ele tentou se defender sobre a fala polêmica. Durante uma conversa com Alex, Bárbara, Deborah e Shayan, Iran afirmou que ela tirou a frase de contexto.

“Eu falei para a Mama [Rosiane] a respeito de uma coisa que ela tinha dito, e falei errado. Essa frase não encaixa mais. Só que na hora a Pétala me alertou e também me corrigiu e disse ‘amigo, essa frase é muito pesada. Não fala isso’”.

Bia Miranda usa fala de Iran Malfitano durante a formação da 4ª roça de "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Deborah afirma que engoliu cuspe de Deolane

Segundo Iran Malfitano, ele estava falando sobre as piadas que eram faladas no passado, mas atualmente não: “Essas frases foram ditas no passado. Por isso, eu falei dos ‘Trapalhões’ e da ‘Escolinha do Professor Raimundo’. Hoje não podem ser mais ditas. Ela mudou o contexto. O que eu falei foi colocado fora de contexto”.

Tiago reclama para todo mundo ouvir

Tiago Ramos reclama da produção de "A Fazenda 14" Tiago Ramos reclama da produção de "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Além de Iran Malfitano, Tiago Ramos também aproveitou a madrugada para criticar a postura da produção do reality show da Record TV. Após a formação da quarta roça de “A Fazenda 14″, que tem Bia, Tati, Bia e Vini na berlinda, o peão afirmou que ouviu um comentário de um funcionário, que teria gritado “em sua cara”, durante um intervalo: “Eu vou falar para a produção que não quero ninguém gritando. A mulher gritou na minha cara”, contou ele.

Quem também entrou na briga foi Pétala, que comentou que houve uma discussão e que os ninjas da produção do reality show rural e os seguranças precisaram intervir: “”Eu acho que hoje teve uma das tretas mais loucas”, finalizou o ex-namorado da mãe de Neymar.

LEIA TAMBÉM: “A Fazenda 14″: Acusados de homofobia, Vini e Shay tentam se defender