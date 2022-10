Repórter do “Mais Você” é criticado ao mostrar cidade cenográfica de “Travessia”

Nesta terça-feira (11),o repórter Ivo Madoglio levou ao “Mais Você” detalhes da cidade cenográfica de “Travessia”, novela que substituiu o remake de “Pantanal”. No entanto, um comentário feito por ele chamou a atenção da audiência.

Ao conversar com Ana Maria Braga, ele disse que estava se sentindo no Maranhão, estado onde vive a protagonista da trama, com o calor que estava fazendo: “Olha, está fazendo uns 25º na cidade cenográfica e eu estou me sentindo no Maranhão”.

A fala do repórter, que circula pelos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, repercutiu negativamente e os fãs do programa fizeram algumas críticas pelas redes sociais: “O cara no ‘Mais Você’ falando que na cidade cenográfica está 25⁰ “tô me sentindo no Maranhão”. Com 25⁰ eu estou de casaco aqui em Fortaleza”, brincou um fã de Ana Maria Braga, que usou um emoji de risada.

Outro perfil também aproveitou o deslize para fazer piada com a fala de Ivo Madoglio: “O cara dizendo que tá fazendo 25° e que ele tá se sentindo no Maranhão KKKKKKKK vou nem falar nada”, escreveu a anônima.

Os fãs também criticaram Ana Maria Braga, que ao ver a cidade cenográfica de “Travessia” elogiou uma calçada feita com garrafas de vidro. Enquanto, o repórter do “Mais Você” caminhava pelo local ele mostrou o chão e ela disparou um “que lindo”, deixando algumas pessoas revoltadas.

“O repórter mostrando a cenografia da nova novela com uma calçada de casco de garrafa de vidro verde e Ana Maria diz ‘que lindo!’. Lindo, Ana, então pede pro arquiteto fazer isso na sua casa. Que coisa horrível”, escreveu o telespectador do matinal daTV Globo.

Escrita pela autora Gloria Perez, a novela “Travessia” conta com Lucy Alves como protagonista e está substituindo o remake de “Pantanal”, de Bruno Luperi, que chegou ao fim na última sexta-feira (07).

