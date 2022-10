Protagonista de “Travessia” revela os bastidores das gravações no Maranhão

“Travessia”, novela substituta do remake de “Pantanal”, estreou, nesta segunda-feira (10), levando para a audiência da Globo uma história mais atual e cheia de tramóias e complicações, mas também um cenário leve e cheio de encantos, que é o Maranhão, onde vive a protagonista Brisa (Lucy Alves).

Para viver o começo desta jornada, a atriz e cantora viajou com a equipe de Gloria Perez, autora da novela, para o destino nordestino, que é famoso pelos lençóis maranhenses e também pela comida, e revelou que precisou se aprofundar para interpretar sua primeira protagonista da novela das nove.

“Mesmo sendo nordestina, eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer a fundo a cultura maranhense, o misticismo, a culinária. É um lugar cheio de história. Ter esse contato foi muito importante para minha personagem.”, disse a artista.

Lucy Alves (Brisa) e o diretor Mauro Mendonça Filho durante as gravações de "Travessia" em São Luís, capital do Maranhão (Fábio Rocha/Globo)

Além da história central, onde sua personagem acaba sendo envolvida sem saber em um crime cibernético, Lucy celebra a escolha de levar “Travessia” para o nordeste brasileiro: “Cada estado é muito único e o Nordeste não é uma coisa só. É importante viajar para esses locais. Aprendi muito e estou curiosa para saber o que vai acontecer com ela [Brisa]”.

LEIA TAMBÉM: “Encontro”: Grazi Massafera revela torcida para Jade Picon em “Travessia”

Já sobre a construção de sua primeira protagonista em uma novela das nove da TV Globo, a artista afirma que Brisa é uma mulher forte, mesmo fugindo do problema que começou no Maranhão: “As protagonistas de Gloria Perez costumam ser mulheres muito fortes, resilientes, nunca bobas. Estou descobrindo a Brisa ao longo dos capítulos”.

Em "Travessia", as vidas de Ari (Chay Suede), Brisa (Lucy Alves) e Oto (Romulo Estrela) se encontram (Fábio Rocha/Globo)

A autora Gloria Perez também explicou a escolha do destino para gravar as primeiras cenas de “Travessia” e destacou a diversidade como principal motivo: “Eu gosto de falar sobre diversidade. Todas as minhas novelas trazem um novo olhar sobre as diferentes formas de viver e sobre como as pessoas lidam com o diferente. O Maranhão tem uma cultura com expressões interessantíssimas, sem falar das paisagens”.

Quem também compartilha de um pensamento parecido é o diretor artístico Mauro Mendonça Filho, que passou mais de um mês na região para gravar e vivenciar a cultura local: “O Maranhão foi escolhido por Gloria Perez, assim como Lisboa e o Rio de Janeiro. Queremos uma novela solar, leve. Queremos que o público se reconheça nessa novela, e para isso precisamos mostrar as diferenças do Brasil. Precisamos levar todas as cores que o Maranhão tem”.

LEIA TAMBÉM: Repórter do “Mais Você” é criticado ao mostrar cidade cenográfica de “Travessia”