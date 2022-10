Giovanna Ewbank mostra filho brincando na lama e encanta seguidores

A atriz e influenciadora digital Giovanna Ewbank encantou seus seguidores recentemente, ao postar um vídeo de Zyan, seu filho mais novo, fazendo uma verdadeira bagunça.

O pequeno apareceu brincando na lama em um dia de muita chuva. “Como eu amo te ver descobrindo o mundo, meu bebê! E do jeitinho que você gosta, lambuzado de natureza, amor, e regado de gargalhadas! Te amo, Zyan, obrigada por trazer tanta adrenalina pra vida da mamãe, meu amor”, declarou a atriz.

Na ocasião, Gio estava no Rancho da Montanha, que pertence a família. Ele fica localizado na cidade de Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio de Janeiro.

As imagens foram compartilhadas pela própria mãe, na última sexta-feira (7), através do Instagram. Assista ao momento:

Os seguidores da atriz não pouparam nos elogios. “Meu coração ficou bem quentinho e emoção não tem como esconder”, escreveu uma fã. “Imunidade ativada com sucesso... As mães piram... A verdadeira mãe raiz”, elogiou outra.

“Me fez lembrar dos meus filhos nessa idade, fiz exatamente isso com eles. Ficaram em êxtase”, lembrou uma mãe.

Diversos famosos também se juntaram ao coro. “Que gostosura”, comentou a atriz Deborah Secco. Já a também atriz Mariana Ximenes chamou a atenção para a beleza do bebê: “Que amor! Como é lindo, Gio”.

“O irmão do Jorel tá diferente né”, apontaram diversos outros seguidores. Para eles, existem uma semelhança entre Zyan e o Irmão do Jorel, personagem do desenho animado de mesmo nome da Cartoon Network - provavelmente, por conta da roupa, que leva as mesmas cores do personagem em questão.

Além de Zyan, Giovanna Ewbank é mãe também de Chissomo e Bless, ambos adotados. Zyan é o primeiro filho biológico dela com seu marido, o também ator Bruno Gagliasso.

