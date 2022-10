“Encontro”: Grazi Massafera revela torcida para Jade Picon em “Travessia”

No "Encontro", Grazi Massafera fala de Débora, sua personagem em "Travessia" (Reprodução/Globo)

Nesta terça-feira (11), Grazi Massafera esteve no “Encontro”' e conversou com Patrícia Poeta sobre sua participação especial na estreia da novela “Travessia”, onde interpreta a mãe da personagem vivida por Jade Picon, e disse que torce pela influenciadora digital.

“Eu liguei para ela e ela veio aqui em casa. Não tivemos cenas juntas. Eu fiz por ela aquilo que eu esperava que tivessem feito por mim. Eu estou torcendo muito e eu tenho certeza que ela vai arrebentar”, contou a atriz, que também participou de uma edição do “BBB”.

Grazi agradeceu o carinho dos fãs, mas disse que atualmente a internet está pior: “Quando eu comecei não tinham esses haters todos. Eu sei que recebo muito carinho das pessoas”.

a grazi massafera toda emocionada recebendo os elogios pela sua personagem (débora), obrigada grazi por não ter desistido da carreira de atriz, você é fod4 e merece todos os elogios do mundo #encontro pic.twitter.com/Jj6WZOmuG5 — zøe ❶❸ 🧋 (@tuitazoe) October 11, 2022

Na conversa, Grazi Massafera disse para Patrícia Poeta que estava feliz com o retorno e que sua última novela foi em “Bom Sucesso”, gravada antes da pandemia da covid-19: “Foi incrível. Eu tinha um sonho de trabalhar com a Gloria [autora de ‘Travessia’]. São três anos sem fazer novela e agora voltar com essa personagem furacão é maravilhoso”.

Durante a entrevista para o “Encontro”, a atriz disse que Débora, sua personagem na novela da Globo, é um dos pilares para o enredo: “Foi e está sendo incrível tudo que está acontecendo com essa personagem. Ela é a chave da trama”.

Até a filha da Grazi chorou vendo essa cena de #Travessia 😱 #Encontro pic.twitter.com/nDKezh4iUb — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 11, 2022

Já sobre os próximos passos, a atriz, que deixou de ser contratada exclusiva da Globo, disse que está focada em aprender e viver a maturidade que ganhou na profissão: “Estou feliz, como atriz e com essa maturidade. Durante esses anos, o amadurecimento ajudou nas minhas escolhas. A beleza exterior não é tão importante e eu estou em busca pela beleza interior. Em busca de estudo e consciência de classe”.

No fim da entrevista, Tati Machado mostrou aos fãs da atriz a cena que marcou a despedida de Débora em “Travessia”, quando ela sofreu um acidente de carro e foi levada para um hospital. Na trama, ela não sobrevive e Guerra (Humberto Martins) acaba cuidando de Chiara (Jade Picon).

