Coroação do rei Charles III será na data do aniversário de seu neto mais novo

A coroação será realizada oito meses após a morte da rainha Elizabeth e 70 anos após a sua coroação. A grande cerimônia acontecerá em um sábado na Abadia de Westminster.

No dia, também é celebrado o aniversário do neto mais novo de Charles. Archie, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, comemora quatro anos. Ele nasceu em 6 de maio de 2019, no Portland Hospital, em Londres e foi batizado pelo Arcebispo de Canterbury Justin Welby - que também conduzirá a Cerimônia de Coroação do Rei.

Camilla tomará seu lugar no trono ao lado de seu marido como rainha consorte

De acordo com os desejos da rainha Elizabeth, Camilla se tornará rainha. Esperava-se que ela adotasse o título de princesa consorte, até que a rainha interveio na véspera de seu jubileu de platina para deixar claro que queria que sua nora reinasse ao lado de seu herdeiro.

A cerimônia vai “refletir o papel do monarca hoje e olhar para o futuro, enquanto está enraizado em tradições e pompa de longa data”, disse o palácio.

Cerimônia com corte de custos

A cerimônia deve durar cerca de uma hora – a da rainha durou mais de três horas em 1953 – e terá mais religiões representadas do que no passado, pois o rei está interessado em tornar a monarquia mais acessível a todos.

Além disso, o rei não quer realizar uma cerimônia luxuosa durante a crise econômica que as famílias estão enfrentando.

Isso reduzirá o número de convidados de 8.000 para 2.000, os colegas vestirão trajes normais em vez de mantos cerimoniais e haverá abandono de rituais mais arcaicos, como a apresentação de barras de ouro.

Outra diferença é a coroação ser feita em pleno sábado, a população espera por alguma informação sobre um possível feriado, mas nada foi confirmado até o momento.