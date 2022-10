“Chocolate com Pimenta”: Tudo sobre Bernadete, personagem de Kayky Brito

Kayky Brito e Elizabeth Savala contracenam em "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

“Chocolate com Pimenta” não foi a primeira novela de Kayky Brito na Globo, mas foi a produção onde ele mostrou que tinha versatilidade ao interpretar a jovem Bernadete, que no começo da novela era filha de Jezebel (Elizabeth Savala).

Na novela, que está sendo exibida nas tardes da TV Globo, a jovem chama a atenção da audiência, principalmente aquela que acompanhou a primeira vez que a trama foi ao ar, em 2003, por ser uma menina que não gosta de “coisas de menina”, levando sua mãe à loucura, já que a produção é de época.

Ao longo dos capítulos, Kayky Brito foi dando um ar cômico para sua personagem e, desta maneira, conquistando parte do público, que foi entendendo que a menina que gostava de jogar futebol não era realmente uma garota, mas um menino.

Cena onde descobrem o verdadeiro sexo de Bernadete vira um dos momentos mais cômicos de "Chocolate com Pimenta" (Reprodução/Globo)

Demorou para Walcyr Carrasco, autor de “Chocolate com Pimenta”, levar ao ar a cena que mostrou revelação sobre o sexo de Bernadete, que depois começa a se chamar Bernardo. Para deixar tudo mais leve, o escritor ainda desenvolveu um enredo dramático para explicar aos fãs da novela da Globo os reais motivos do “sexo trocado”.

Em cenas futuras, Dona Mocinha (Denise del Vecchio) está conversando com Epaminondas (Ary França), que conta toda a história que ronda por trás da verdadeira identidade da personagem de Kayky, mas não será ele o responsável por revelar o sexo.

Segundo ele, Jezebel teve uma gestação muito difícil e ficou muito doente, mas prometeu que se curasse iria chamar a filha com o nome de Bernadete, em devoção a santa de mesmo nome. Mas, ela perde a criança e acaba adotando uma criança.

"Chocolate com Pimenta": No consultório médico, a personagem de Kayky Brito descobre que é um menino (Reprodução/Globo)

Ao contar a história sobre a chegada da jovem vivida por Kayky Brito, o mordomo afirma que a patroa tinha pavor de choro de bebê e que foi Cândida (Yeda Dantas) quem levou Bernadete para mansão, alegando que ela era filha de uma amiga, que não tinha condições de cuidar. Nesta altura, a criança já tinha três anos e não foi cuidada pela mãe adotiva.

Para finalizar, Bernadete descobre que não é filha da vilã de “Chocolate com Pimenta” e sim de Cândida e também que não é uma menina, mas um menino.A relação com as mães fica muito abalada e ele a ameaça processar a mãe biológica.

