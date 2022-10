Após “Travessia”, Giovanna Antonelli deve abandonar as novelas da Globo

Giovanna Antonelli deve deixar as novelas após "Travessia" (Fabio Rocha/Globo)

Giovanna Antonelli tornou-se uma das atrizes mais requisitadas de sua geração e prova disso é que depois de “Quanto Mais Vida, Melhor”, ela está de volta às novelas da Globo interpretando a delegada Helô, personagem de “Salve Jorge”' que migrou para a história de “Travessia”.

Porém, os dias dentro dos estúdios da Globo podem chegar ao fim. Segundo o site Notícias da TV, a atriz estaria pensando em dar um tempo nas novelas da Globo, após as gravações da novela de Gloria Perez, que está sendo exibida na faixa nobre, chegarem ao fim.

“Quero entrar em uma série. Quero entrar e produzir essa série. A gente vai gravar uma temporada por ano geralmente, que são quatro meses de trabalho, né? E vai durar 20 anos”, afirmou a famosa, que está com 46 anos.

Delegada Helô, personagem de Giovanna Antonelli, vai resolver crimes cibernéticos em "Travessia" (João Miguel Júnior/Globo)

Segundo ela, o processo de gravação de uma novela é muito exaustivo: “Estou muito cansada de fazer novela. São muitos anos fazendo, me dedicando. Essa última foi pesada. Durou quase dois anos, e eu fiz dois personagens”, pontuou Giovanna, que filmou “Quanto Mais Vida, Melhor” durante a pandemia da covid-19.

LEIA TAMBÉM: “Encontro”: Grazi Massafera revela torcida para Jade Picon em “Travessia”

Outro ponto destacado por Giovanna foi o cansaço mental, já que uma novela é uma obra aberta e tudo pode mudar da noite para o dia: “O nosso esforço mental e físico naquele trabalho foi inacreditável, e não acabava. Tinha muito cuidado, o protocolo de segurança era rígido, nosso dia a dia aqui era complicado. E aí, emendando com esta novela de 190 capítulos, eu não quero ouvir falar em novelas na minha vida por um bom tempo”, completou.

Entenda a função de Helô em “Travessia”

Em “Travessia”, Helô segue sendo uma delegada durona, pronta para resolver qualquer problema. Agora, a personagem de Giovanna Antonelli é especializada em crimes digitais e está pronta para atuar nos novos casos da área ao lado da investigadora Yone (Yohama Eshima).

Helô (Giovanna Antonelli) e Yone (Yohama Eshima) na delegacia de "Travessia", novela de Gloria Perez (João Miguel Júnior/Globo)

Sua principal briga no enredo da novela de Gloria Perez será o caso de Brisa (Lucy Alves), protagonista da trama, que cai em um golpe virtual e acaba vendo sua vida tomar um rumo totalmente diferente, já que ela deixa o Maranhão e precisa mudar rapidamente para o Rio de Janeiro.

A história delas se cruza quando Creusa (Luci Pereira), que trabalhou por muito tempo com a delegada, está no Maranhão e recebe o convite para voltar a trabalhar com Helô. Pela gratidão à ex-patroa e disposta a mudar de ares, ela aceita voltar para o Rio de Janeiro e avisa Brisa, que é sua afilhada.

LEIA TAMBÉM: Protagonista de “Travessia” revela os bastidores das gravações no Maranhão