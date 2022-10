“A Fazenda 14″: Deborah afirma que engoliu cuspe de Deolane

Deborah Albuquerque já voltou algumas vezes da roça, provando que a rixa com Deolane Bezerra está funcionando para ela se manter em “A Fazenda 14″ e, nesta terça-feira (11), a influenciadora digital voltou a provocar a advogada do reality show rural.

Durante uma conversa com seus aliados, Deborah disse que a viúva de MC Kevin cuspiu e ela precisou engolir: “Quatro vezes que a Deolane veio peito a peito comigo, cuspiu dentro da minha boca, engoli a saliva dela”. Ao saber da nova acusação, Deolane Bezerra correu para resolver e alegou que nunca cuspiu na rival de reality show.

A revelação ocorreu durante uma conversa sobre a quase desistência de Pétala Barreiros, que na última sexta-feira (07) pensou em tocar o sino e sair de “A Fazenda 14″, mesmo depois de ter ficado pela preferência do público.

Neste episódio, Deolane Bezerra foi tirar satisfação com Deborah Albuquerque, que teria sido o pivô para a peoa deixar o reality show: “O que é que você foi falar para a Pétala, que ela estava só olhando a foto dos filhos dela?”, questionou a viúva de MC Kevin.

Com o fogo no feno começando a fazer efeito, a ex-Powe Couple Brasil não respondeu e devolveu com uma outra pergunta: “O que é que você está vindo falar comigo?”.

LEIA TAMBÉM: Repórter do “Mais Você” é criticado ao mostrar cidade cenográfica de “Travessia”

Sem nenhuma resposta e também nenhum entendimento, Deolane chamou a rival de “gostosona do Brás” e Deborah rebateu: “Você que se faz de gostosa”.

No fim, Deborah disse que foi agredida pela advogada: “Você me agrediu, tomara que o programa te puna”, disse a influenciadora digital, mas a produção de “A Fazenda 14″ não tomou nenhuma atitude severa e também não deixou Pétala sair do programa.

Apresentado por Adriane Galisteu, a 14ª temporada do reality show “A Fazenda” vai ao ar diariamente, na faixa nobre da Record TV.

LEIA TAMBÉM: “Encontro”: Grazi Massafera revela torcida para Jade Picon em “Travessia”