Stalker da Família Real: Meghan Markle pesquisou sobre o príncipe Harry antes do primeiro encontro

Em tempos de redes sociais, stalkear a vida do parceiro ou parceira antes de um primeiro encontro é comum, não é mesmo? E, na realeza não é diferente. É o que diz o biógrafo real Tom Bower, autor do livro “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”.

Em entrevista ao Page Six, Bower revela que, apesar de Markle afirmar que não sabia nada sobre o príncipe Harry quando eles marcaram seu primeiro encontro em um bar em Londres, em julho de 2016, e só queria saber se ele era uma pessoa legal, a realidade é outra: “A genialidade dela foi que, antes mesmo de conhecê-lo, ela o pesquisou cuidadosamente e, como uma mulher inteligente com muita experiência, sabia exatamente quais botões apertar”, afirma o biógrafo.

Bower enfatiza que Harry estava infeliz como membro da realeza e Markle ofereceu a ele uma saída. Segundo o biógrafo, o filho do rei Charles III, é um homem ‘muito perturbado’ devido aos seus traumas de infância, e Markle sabia como conquistá-lo. “Ele está psicologicamente prejudicado tanto pela morte de sua mãe quanto pelo tratamento que seu pai deu a sua mãe, e a ele próprio, quando ele era criança”, alega o autor.

Na entrevista, o biógrafo afirma ainda que o príncipe Harry “segura” a sua esposa Meghan Markle “como um homem necessitado, como um bote salva-vidas”. Segundo ele, a duquesa de Sussex “satisfaz todos os requisitos do duque de Sussex”.

Bower também acredita que a recente morte e funeral da rainha Elizabeth II deve ter sido particularmente difícil para Harry, que inicialmente foi impedido de usar seu uniforme militar para homenagear o caixão de sua avó.

“Acho que o funeral despertou nele alguma tristeza por ele estar tão afastado de sua família e amigos e se sentir como um ‘estranho’”, acrescenta Bower.