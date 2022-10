Murilo Benício encontra ex-namoradas em programa de TV: ‘caso de família’

A última edição do programa “Domingão com Huck” se tornou um “Casos de Família” - ainda que tenha sido por um breve momento. Por acaso do destino, o ator Murilo Benício acabou encontrando com duas ex-esposas, as atrizes Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli.

A coincidência aconteceu no último domingo (9) e se deu porque o programa de Luciano Huck resolveu reunir o elenco de “Pantanal” e de “Travessia” - a próxima novela das 21h, que estreia nesta segunda-feira (10).

Murilo foi um dos protagonistas de “Pantanal”, onde interpretou o vilão Tenório. Já Alessandra e Giovanna fazem parte do elenco de “Travessia”, em que a primeira vive Guida e a segunda retorna ao papel da Delegada Helô.

Durante o bate-papo no palco de “Domingão”, Luciano mostrou um vídeo um vídeo antigo de Alessandra reclamando do sumiço de seu filho com Murilo, Antônio Benício.

Nessa hora, o apresentador deixou a situação ainda mais desconfortável ao perguntar: “que idade tem o filho de vocês?”. Sem saber responder, Murilo deixou para que Alessandra esclarecesse.

Contudo, ela permaneceu em silêncio. “Eu fiquei quieta só para ver se ele sabe”, respondeu Alessandra. Luciano perguntou mais uma vez, olhando para Murilo, que recorre à Giovanna.

“Que idade tem o Antonio, Giovanna?”, perguntou o ex. “Vinte e cinco! Olha que ‘boadrasta’ eu sou!”, respondeu Giovanna. Os internautas não deixaram passar o momento batido e os comentários viralizaram nas redes sociais.

Assista ao momento:

DO NADA UM CASO DE FAMÍLIA pic.twitter.com/chTHgd1kOK — jess (@fcksantonelli) October 9, 2022

Histórico

Murilo Benício é um dos principais galãs das novelas da TV Globo atualmente. Mas a fama de pegador vai além das telas e repercute também nos bastidores.

Além das ex-colegas de elenco Alessandra Negrini (que conheceu em “Meu Bem Querer”) e Giovanna Antonelli (com quem atuou em “O Clone”), Murilo também namorou as atrizes Carolina Ferraz (alguns anos após a parceria em “Por Amor”), Guilhermina Guinle (que atuaram juntos no filme “Inesquecível”) e Débora Falabella (durante as gravações de “Avenida Brasil”).

Ele também namorou a escritora Manuela Dias, autora da novela “Amor de Mãe”, em que foi protagonista. Atualmente, está em um relacionamento com a jornalista Cecília Malan, correspondente da TV Globo em Londres.

Leia também: Ludmilla é levada ao hospital após show em Curitiba; entenda o que aconteceu com a cantora