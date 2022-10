Ludmilla é levada ao hospital após show em Curitiba; entenda o que aconteceu com a cantora

Ludmilla é hospitalizada após show no Paraná (Reprodução/ Instagram @ludmilla)

A cantora Ludmilla foi levada a um hospital em Curitiba, capital do Paraná, após realizar um show no último domingo (8).

Em seus stories no Instagram, a artista postou uma foto em que aparece fazendo um exame e explicou o que aconteceu, tranquilizando os fãs.

“Galera, saí do palco direto pro hospital aqui em Curitiba, graças a Deus não é nada grave. Resumindo um cálculo resolveu dar uma volta pela minha barriga. Já fui medicada e liberada. Tô bem, me sentindo bem melhor”, escreveu.

Depois, em uma segunda postagem, Ludmilla postou uma foto já no quarto, se alimentando. “Já tô bem e jantando no quarto”, reforçou ela no texto.

Dores durante o show

A cantora começou a sentir dores abdominais durante a apresentação da turnê Numanice. Ela conseguiu terminar o show e, sem seguida, buscou atendimento médico.

“Hoje, eu estava morrendo de dor e não consegui dar o meu melhor, mas vocês foram incríveis. Obrigada, amo vocês”, escreveu nas redes sociais, fazendo questão também de enaltecer o carinho do público: “Cantaram tudo!”.

Chris Martin e infecção pulmonar

Recentemente, o Coldplay anunciou uma pausa na turnê após o vocalista Chris Martin ser diagnosticado com uma infecção pulmonar séria.

Coldplay adia shows no Brasil (Reprodução)

“Com profundo pesar, fomos forçados a adiar nossos próximos shows no Rio de Janeiro e São Paulo até início de 2023. Devido a uma infecção pulmonar séria, Chris recebeu ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas três semanas”, informou o comunicado.

A banda pediu desculpas aos fãs e disse que em breve retornará ao palco. “Estamos otimistas de que Chris retornará a boas condições de saúde após o intervalo médico prescrito e esperamos retomar a turnê o mais rápido possível.”

O Coldplay se apresentaria em seis datas no Allianz Parque, em São Paulo (15, 16, 18 e 19, 21 e 22 de outubro), e em outras duas no Engenhão, no Rio de Janeiro (11 e 12 de outubro).

LEIA TAMBÉM: