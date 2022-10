Inteligência Artificial aprende a fazer música e cria hit ‘de Kurt Cobain’

Uma organização chamada Over de Bridge, que luta para conseguir fundos saúde mental, criou um projeto chamado ‘Lost Tapers of the 27 Club’, onde robôs usam Inteligência Artificial para criar músicas de artistas famosos que morreram jovem, como Amy Winehouse, Jimi Hendrix e Jim Morrison, entre outros.

A ultima criação da IA foi uma música ‘de Kurt Cobain’, do Nirvana, que cometeu suicídio em 1994. Para homenagear o cantor, o robô criou uma música chamada Drowned in The Sun, que pode ser ouvida no YouTube.

Como assim “música de Kurt Cobain”?

Para conseguir que a Inteligência Artificial criasse uma música com as características do Nirvana e do voval de Kurt, foram adicionadas várias músicas com a voz do cantor e o sistema rodou todas repetidas vezes, e com base nos padrões encontrados criou a letra e a música.

“Basicamente, pegamos uma coleção de músicas e fizemos com que um software de Inteligência Artificial chamado Google Magenta as tocasse repetidamente. Pedimos então ao software de IA que tocasse uma nova música nesse estilo”, disse Ace Piva, um dos cabeças do Over de Bridge, em entrevista ao portal Kuow.

“Cada elemento musical que você ouve, desde as letras até as melodias, os ganchos e as batidas, foi escrito pela Inteligência Artificial. Em seguida, um vocalista apresentou as letras escritas por IA para a melodia escrita por IA.”

Ouça o resultado:

Música criada por IA pode ser considerada arte?

A capacidade da Inteligência Artificial criar músicas baseada em padrões já começa a criar debates entre os críticos se as canções compostas por IA podem ser consideradas arte. Para muitos, o conceito de arte está embasado na experiência humana e é isso que torna uma música boa, mas muitos acreditam que a IA pode tornar a música mais precisa e mais bonita. (Com Fayer Wayer)