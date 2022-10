Fotos: Confira a mansão vendida por Wanessa Camargo e ex-marido de R$ 5,3 milhões em condomínio de luxo

Wanessa Camargo finalmente vendeu a mansão milionária, anunciada há dois anos por R$ 5.189.000 na época do lançamento. O imóvel que pertencia à cantora e ao empresário e ex-marido, Marcus Buaiz, fica no condomínio de luxo em Alphaville, São Paulo. A mansão foi repassada por R$ 5,3 milhões, de acordo com o portal Desejo Luxo.

O imóvel é de 527 m² e fica em Barueri, SP, em um condomínio fechado em Alphaville 02. Construído em um terreno de 560 m², a mansão comporta oito quartos, sendo seis deles suítes.

A propriedade também conta com pé direito duplo e com escritório, lavabo, despensa, cozinha, sala de jantar e rouparia. Há dois banheiros independentes e dois closets presentes na suíte master.

Por outro lado, na área externa estão a piscina e os jardins. Confira fotos da mansão milionária:

Fotos: Confira a mansão vendida por Wanessa Camargo e o ex-marido por R% 5,3 milhões em condomínio de luxo (Reprodução)

