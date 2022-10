Antes da estreia de ‘Travessia’, Jade Picon aproveita praia no Rio de Janeiro

Agora realmente falta pouco: seja para falar bem ou mal, muita gente está na expectativa de ver como a influenciadora Jade Picon estará em seu primeiro papel como atriz na nova novela das 21h da TV Globo, “Travessia”.

Para equilibrar as energias e trazer muita positividade para este momento, ela aproveitou a mudança de clima no Rio de Janeiro no último fim de semana para curtir a praia da Barra da Tijuca, onde mora atualmente.

“Piquenique na praia para comemorar que abriu o tempo e dar um mergulho no mar”, comemorou a nova atriz, ao compartilhar uma foto do momento em sua conta no Instagram, via stories.

Veja:

Jade Picon celebrou mudança de tempo no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Na internet, as fotos dos paparazzi repercutiram também, ao mostrar a influenciadora com o corpo malhado em um biquini verde.

Não me acostumo com a beleza da Jade Picon nunca🥰 pic.twitter.com/rbiQdKPyiz — Tata 🌪 (@picon_tata) October 9, 2022

Jade no ‘Domingão’

Jade está empolgada com a nova fase de sua vida profissional: ela compareceu ao “Domingão com Huck” deste domingo (9), junto com o elenco de “Travessia”, para falar sobre a novela de Gloria Perez.

A Luciano Huck, ela contou que muitos detalhes dos bastidores da novela e da própria vida no Rio de Janeiro estão sendo novidade e, por isso, compartilha tudo com seus mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.

“Eu mostro tudo que eu me impressiono. Uma vez eu fui gravar no estúdio com o Chay [Suede] e aí eu falei: ‘são oito da noite e está claro’, eu não tinha dimensão dessas coisas”, relatou.

Veja um trecho da participação.

um sonho sonhado junto é realidade ❤️ obrigada por estarem comigo nesse sonho! amo cada um de vcs 🫶🏻 #travessia #domingão pic.twitter.com/uU4tw0PYz6 — Jade Picon🌪 (@jadepicon) October 9, 2022

Antes de se mudar para a Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, Jade morava na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. Com a aprovação para o elenco de “Travessia”, porém, ela precisou trocar a capital paulista pela Cidade Maravilhosa.

