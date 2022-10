‘A Casa do Dragão’: morte, desencontro e profecia errada devem movimentar o próximo episódio

No oitavo episódio de ‘A Casa do Dragão’, lançado neste domingo (09/10), tivemos mais um salto no tempo. Quando chega para Porto Real, seis anos após os eventos do episódio 7, a prequela de Game of Thrones começa com a princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) e sua crescente família voltando para Porto Real para defender a legitimidade de seu filho, Luke Velaryon (Elliot Grihault) como herdeiro do trono de Driftmark contra uma petição apresentada por Vaemond Velaryon (Wil Johnson).

Em um dos episódios mais emocionantes da temporada, Rhaenyra encontra seu pai, o rei Viserys (Paddy Considine), muito pior do que ela imaginava. Suas doenças agora o deixaram de cama e levaram um de seus olhos.

Após o jantar em família, a rainha Alicent (Olivia Cooke) coloca Viserys na cama. E, em um momento de delírio, o rei acredita que ela era Rhaenyra e começa a falar sobre a profecia de Aegon, o Conquistador, levando Alicent a acreditar que o rei quer que ela coloque seu filho, Aegon II (Tom Glynn-Carney), no trono.

O que esperar a partir de agora

Apesar de ter finalizado sem a constatação, a morte de Viserys ficou evidente no teaser lançado pela HBOMax e é um momento significativo na Dança dos Dragões - a guerra civil que está prestes a destruir a Casa Targaryen.

O último árbitro - talvez o único árbitro - impedindo que a paz entre os Pretos (Team Rhaenyra) e os Verdes (Team Alicent) acabasse, está agora fora do tabuleiro de xadrez.

A confusão gerada na última conversa de Viserys com Alicent e a interpretação errada que ela teve, já nos leva a crer que a batalha será violenta.

A verdadeira batalha para colocar Rhaenyra ou Aegon no Trono de Ferro está prestes a começar.