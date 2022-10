“Travessia”: Os caminhos de Brisa, Ari, Oto e Chiara estão entrelaçados; entenda

Em “Travessia”, novela de Gloria Perez, Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede) vivem um romance de contos de fadas, mas uma viagem para o Rio de Janeiro pode colocar um ponto final no namoro dos personagens, que voltam a se encontrar por ironia do destino.

Prestes a oficializar a união com ela, o arquiteto da novela viaja para a cidade carioca para recolher provas contra a demolição de um casarão histórico para a construção de um shopping. Mas, neste mundo novo, ele conhece Chiara (Jade Picon), que faz o rapaz viver um conflito entre o que acha ser moralmente aceitável e todos os novos sentimentos que experimenta.

Em "Travessia", Chay Suede interpreta o arquiteto Ari (Fábio Rocha/Globo)

Enquanto isso, Brisa segue morando no Maranhão, onde enfrenta um dos maiores problemas de sua vida ao ser vítima de um crime cibernético. Neste momento, a protagonista de “Travessia” fica próxima de Oto (Romulo Estrela), um hacker nômade, que está na cidade de São Luís e se assusta ao se deparar com um tumulto no meio da rua. Depois disso, eles voltam a se encontrar no Rio de Janeiro, destino escolhido por Brisa para fugir do conflito.

LEIA TAMBÉM: “Travessia”: Brisa deixa o Maranhão e vai morar neste bairro do Rio de Janeiro

Romulo Estrela interpreta o racker Oto, em "Travessia" (Fábio Rocha/Globo)

Já Chiara, uma menina acostumada a ter tudo o que quer, segue dando em cima de Ari e para conquistar o coração do jovem ela aproveita a influência do pai, Guerra (Humberto Martins), que é dono da construtora que quer destruir o casarão histórico de São Luís.

Na novela "Travessia", de Gloria Perez, Jade Picon interpreta Chiara (Estevam Avellar/Globo)

Em um primeiro momento, Ari acha que tem tudo sob controle e que, ao se aproximar da jovem, terá a chance de conhecer os bastidores da empresa e conseguir informações para não deixar que o patrimônio histórico seja destruído. Ele tem a ilusão de que pode controlar a situação, mas o coração é terra de ninguém e sua relação com Chiara, aos poucos, começa a ultrapassar o nível do flerte.

LEIA TAMBÉM: “Travessia”: Primas de Helô, Guida e Leonor viram inimigas por causa deste segredo