Ana Maria Braga em novo horário? Apresentadora está em nova atração da Globo

Vira e mexe, a apresentadora Ana Maria Braga aparece em alguma nova atração da Globo. Em 2022, ela já esteve no programa “Domingão com o Huck” e também viu o “Mais Você” ser exibido no remake da novela “Pantanal”, que terminou na última sexta-feira (07).

Agora, a veterana das manhãs da Globo fará uma pequena participação em “Travessia”, novela de Glória Perez, que estreia na segunda-feira (09), no horário nobre da Globo. Na trama, Ana estará no meio da separação de Stenio (Alexandre Nero) e Helô (Giovanna Antonelli).

Em "Travessia", o advogado Stenio (Alexandre Nero) trabalha ao lado de Laís (Indira Nascimento) (João Miguel Júnior/Globo)

Na cena, prevista para ir ao ar na primeira semana da novela, a apresentadora do “Mais Você” aparece quando um vídeo do advogado viraliza nas redes sociais e ela faz um convite para ele ir tomar café com ela no programa.

A nova jornada do casal

Ao migrarem para “Travessia”, os personagens que eram da novela “Salve Jorge” mudaram um pouco, mas Stenio segue apaixonado pela ex-esposa e tenta reconquistá-la.

Em “Travessia”, Helô continua trabalhando como delegada, mas agora ela é especializada em crimes digitais e está pronta para atuar nos novos casos da área ao lado da investigadora Yone (Yohama Eshima).

Delegada Helô, personagem de Giovanna Antonelli, vai resolver crimes cibernéticos em "Travessia" (João Miguel Júnior/Globo)

Sua principal briga no enredo da novela de Gloria Perez é o caso de Brisa (Lucy Alves), protagonista da trama, que cai em um golpe virtual e acaba vendo sua vida tomar um rumo totalmente diferente, já que ela deixa o Maranhão e precisa mudar rapidamente para o Rio de Janeiro.

Já Stenio segue atuando em seu escritório de advocacia e sem muito critério na escolha dos casos em que atua. Para o personagem de Alexandre Nero, qualquer cliente é cliente, então, muitas vezes, joga no lado contrário da delegada. Em “Travessia”, ele trabalha ao lado de Laís (Indira Nascimento), que tenta manter tudo em ordem no escritório enquanto o parceiro de trabalho se mete em furadas.

